Почему почти все кошки отзываются на "кис-кис"? Мало кто знает эту причину

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Опубликовано: 23.08.2023 12:52 , Обновлено: 24.08.2023

Кошки — удивительные создания: не обладая способностью понимать нашу речь, они успешно распознают некоторые слова и звуки и связывают их с определенными событиями. Например, практически каждая кошка отзывается на "кис-кис". Почему именно этот звук привлекает их внимание? Раскрываем эту тайну кошачьего мира.

Почему кошки реагируют на “кис-кис”?

Кошки, вопреки распространенному мнению, легко обучаются. Однако выполнение действий по указанию человека должно приносить им пользу.

Эффективным методом обучения кошек с успехом может оказаться позитивное обучение. Однако в этом методе главное — это мотиватор. Для большинства кошек это будет чем-то вкусным, но игра или ласка также могут стать привлекательной наградой. Важным подкреплением обучения является звук.

Кошки легко ассоциируют определенный звук с конкретной ситуацией. Домофон или звонок ассоциируется у них с возвращением хозяина, колокольчик - с любимой игрой. Они знают, что открытие банки, ящика или холодильника означает еду

Им также хорошо известно, что обращение по имени или традиционное “кис-кис” означает установление контакта.

Мурлыки привыкли к этим словам — обычно они означают, что их скоро покормят или погладят. Именно что-то позитивное. Чаще всего так их зовет друг, который делает это высоким, но спокойным и дружелюбным голосом. Кот привыкает к такому «кис-кис» и так узнает, что на него стоит реагировать.

[info_b]Кстати, в других странах кошек зовут по-другому. Например: голландцы говорят «пуш-пуш», американцы и британцы «китти-китти». Кот подойдет к тунисцу после слов «беш-беш», к венгру — «циц-циц», а к итальянцу с «мичу-мичу». Хотя фразы отличаются друг от друга и в некоторых странах наше «кис-кис» не пройдет, в этих словах можно увидеть некоторое сходство.[/info_b]

На какие звуки реагируют кошки?

Кошки реагируют на высокочастотные звуки. Благодаря очень чувствительному слуху они доходят до них с большей силой.

Поэтому шипящие фразы, шуршащие фразы, желательно двухсложные. Так же лучше всего называть наших питомцев.

Важен также тон речи. Для того чтобы животное реагировало на определенные слова, призывы или имена, они должны быть произнесены приятным, спокойным, желательно высоким тоном. То, как мы расставляем акценты в своей речи, чрезвычайно важно для кошек. Подкрепление в виде лакомства приветствуется.

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