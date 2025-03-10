Почему кастрированный кот продолжает звать кошек? Минский ветеринар объяснила, нужно ли ругать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.03.2025 09:53 , Обновлено: 10.03.2025

Кастрация — процедура, к которой прибегают многие владельцы котов, желающие сохранить чистоту и покой в доме. Однако не всегда после проведённой операции нежелательное поведение питомца исчезает. В частности, иногда можно заметить, что животное по-прежнему интересуется кошками и всячески пытается удовлетворить свой половой инстинкт. Журналистка Telegrf.news спросила у ветеринара, чем обусловлено такое поведение кастрированных котов и что делать, чтобы с этим бороться.

По мнению ветеринаров, удаление половых желез у котов имеет больше плюсов, чем минусов для здоровья и безопасности животного. Так, кастрация исключает проблему бесконтрольного размножения животных, а также делает питомцев спокойнее и менее подверженными возникновению заболеваний.

Однако главная причина, по которой владельцы домашних котов решаются на кастрацию, — это желание устранить проявления полового влечения, которые могут вызывать тревожность животного, мечение территории и поиск объекта для спаривания. Тем не менее не всегда кастрация приводит к ожидаемому эффекту.

Почему кастрированный кот продолжает интересоваться кошками?

Фото: ABF

[info_b]Владислава Шеремет — ветврач ветеринарного центра «Друг» в Минске. В 2015 году окончила Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Стаж работы — 7 лет. [/info_b]

Как отметила столичный ветеринар Владислава Шеремет, после кастрации поведение котов, как правило, действительно меняется в лучшую сторону. Животное становится более спокойным, менее агрессивным, перестает метить территорию и интересоваться самками. Однако иногда случается так, что кастрированные коты продолжают испытывать половое влечение к кошкам, и у такого развития событий может быть несколько объяснений.

“Одной из причин такого поведения может быть то, что кот проживает с некастрированной кошкой. Она продолжает выделять гормоны, которыми впоследствии может заинтересоваться кот”, - объяснила Владислава Шеремет.

Желание “сделать садку” (так называют имитацию полового акта) может наблюдаться и при совместном проживании двух котов. В этом случае животное может хотеть “продемонстрировать, что оно сильнее”. Таким образом некоторые коты могут проявлять свои лидерские качества.

“Бывает, что коты так себя ведут, когда испытывают стресс. Но тогда они проявляют такое поведение не в отношении кошки, а, например, по отношению к лежащему пледу или одеялу. Начинают его покусывать и топтать”, - пояснила эксперт.

Второй причиной нежелательного поведения может стать поздняя кастрация питомца.

“Если до кастрации он где-то жил и спаривался с кошками, то такое поведение могло остаться. В таком случае привычки метить территорию и садиться на кошку могут сохраниться у кота даже на всю жизнь. Поэтому кастрацию рекомендуется проводить животным в возрасте 7-9 месяцев”, - добавила ветврач.

Почему нельзя мыть кошек? Ветеринар назвала только 4 исключения

Что делать, если питомец продолжает имитировать спаривание после кастрации?

Фото: iStock

По словам Владиславы Шеремет, в моменты, когда кастрированный кот имитирует спаривание, ругать его не следует, так как это не окажет должного эффекта. Если объектом интереса питомца стал хозяин, то лучше просто согнать кота.

Также стоит помнить, что такое поведение может быть способом самоуспокоения. В таком случае можно просто предложить коту альтернативу — какую-нибудь мягкую игрушку, которую он сможет использовать без вреда для себя и окружающих.

Для того чтобы минимизировать эпизоды проявления такой привычки, ветврач посоветовала обеспечить питомцу достаточную физическую активность. Например, можно оборудовать уголок с игровыми комплексами и когтеточками для кошек, где питомец сможет выплеснуть свою энергию.

В случае же, если питомец активно продолжает проявлять такое поведение, это может быть поводом для обращения к ветеринару с целью дополнительного обследования.

Ранее Telegraf.news писал о том, что кошка, лакающая молоко — картинка, известная с самого детства. И сейчас многие владельцы этих усатых питомцев не преминут угостить своих питомцев знакомым напитком. Однако всё чаще можно услышать, что этого делать нельзя. Но так ли это на самом деле? Журналистка Telegraf.news спросила у ветеринара Владиславы Шеремет, что будет, если напоить взрослую кошку молоком, и узнала, какие молочные продукты можно иногда включать в рацион питомца.

Почему кошкам нельзя пить молоко? Ветеринар назвала 3 продукта, которыми можно его заменить