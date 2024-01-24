Почему черные кошки рыжеют? Эксперты рассказали, когда стоит обеспокоится

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Опубликовано: 24.01.2024 10:52 , Обновлено: 24.01.2024

Вы когда-нибудь замечали, что черные кошки иногда теряют свой первоначальный окрас? Иногда их шерсть становится... рыжеватой. Оказывается, что этот процесс может быть естественным. Однако в некоторых случаях изменение цвета шерсти — важный сигнал. Когда стоит обратиться к ветеринару?

То, что кошка рождается черной, вовсе не означает, что она останется такой навсегда. Шерсть наших питомцев иногда меняет цвет, на что влияет несколько факторов. Иногда это генетическая предрасположенность, иногда - внешние факторы. Но иногда это зависит от состояния здоровья кошки. Хотя это не всегда повод для беспокойства, важно диагностировать причину обесцвечивания.

Возраст

Одна из самых распространенных причин, по которой черные кошки становятся рыжими, - это возраст. И дело не в том, что меняется цвет шерсти, а в том, что шерсть теряет свой цвет как таковой. Потеря меланина, отметили эксперты Koty.pl, приводит к осветлению или поседению шерсти. Вибриссы и мех в области морды также могут светлеть.

Неправильное питание

Многие черные коты просто недоедают. Бедный питательными веществами корм оказывает огромное влияние на качество шерсти животного.

Особенно важно, чтобы в корме не было недостатка аминокислоты тирозина, которая оказывает решающее влияние на выработку меланина. Именно этот темный пигмент отвечает за черный окрас кошки. Цинк и медь также не должны отсутствовать в корме. Помимо цвета, шерсть кошки, страдающей от неправильного питания, будет лишена блеска и эластичности.

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Болезнь

Во многих случаях рыжеватая шерсть является сигналом того, что в организме кошки что-то не в порядке. Необходимо провести ряд анализов. Изменение цвета шерсти может указывать на проблемы со здоровьем, такие как:

заболевания почек;

щитовидной железы;

поджелудочной железы;

печени;

анемия;

инвазия.

Стресс

Кошки - очень чувствительные животные. Страх может вызвать множество негативных изменений в их организме - как психических, так и физических. Травма, тоска или хронический стресс могут успешно повлиять на цвет шерсти кошки. Лихорадка шерсти - так называют это состояние - это временное нарушение выработки пигмента шерсти, которое приводит к изменению цвета шерсти. Оно может быть спровоцировано травматическим опытом, оставлением, стрессом матери во время беременности или самого питомца в первый период жизни.

Слишком много солнца

Температура также может повлиять на цвет шерсти кошки. Слишком много солнца эффективно осветляет черную шерсть. То же самое иногда происходит и с человеческими волосами.

Сильный солнечный свет приводит к выцветанию темной шерсти. Правильный цвет возвращается по мере уменьшения дозы солнечного света осенью и зимой.

Без причины

Некоторые случаи изменения цвета шерсти кошек не имеют логического обоснования. Все зависит от многих факторов, и иногда это «что-то» происходит без видимой причины. Кошки такие и этим все сказано.

Однако хозяину всегда следует внимательно следить за изменениями, происходящими в организме кошки, и проводить профилактические осмотры .

[info_b]Кстати, более насыщенный цвет шерсти обеспечивается добавлением в рацион морских водорослей. Кроме того, они защищают десны и зубы. Однако помните, что добавлять их в рацион можно только здоровым кошкам и только с разрешения ветеринара.[/info_b]

Действительно ли кошки черные?

Иногда черная кошка на самом деле вовсе не черная. Это можно увидеть только при хорошем освещении. При большем освещении появляется каштаново-рыжий отблеск.

Как видите, процесс изменения цвета шерсти может иметь множество причин. Если вы очень хотите, чтобы ваша черная кошка оставалась черной, можно подумать о добавках, но только после консультации с ветеринаром.

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