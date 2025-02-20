Почему белорусам важно снять обувь перед входом в дом? Вот какую опасность нашли ученые

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Опубликовано: 20.02.2025 16:54 , Обновлено: 20.02.2025

Наверняка большинство белорусов уличную обувь оставляет у себя дома, а не за входной дверью. Однако такая привычка может быть опасной, ведь на подошве приносят не только мелкий мусор. Ученые Хьюстонского университета в американском Техасе поделились результатами своих исследований.

Так, на подошве обуви может находиться до 400 тыс. патогенов (любых микроорганизмов), [link href=“https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/experten-warnen-darum-sollten-sie-ihre-schuhe-immer-vor-der-haustuer-ausziehen_id_260004529.html” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] немецкий журнал Focus Online. Бактерии можно “подцепить” в том числе в лужах, через экскременты животных, да и просто на тротуаре.

“Это приводит к развитию на подошве обуви особой бактериальной культуры, состоящей в основном из бактерий E.coli”, - сказано в статье издания. E.coli (Escherichia coli) - это кишечная палочка.

По данным исследования американского Университета Юты, 90% патогенов попадают с подошв обуви на пол или ковер. А попав в жилое помещение, бактерии могут распространиться по всем комнатам и даже попасть на другие предметы.

Ученые Хьюстонского университета выяснили, что бактерия Clostridioides difficile присутствовала в 40% исследованных подошв обуви. Она способна вызвать кишечные заболевания.

[info_b]В частности, C. difficile - это главный возбудитель псевдомембранозного колита, тяжелого инфекционного заболевания прямой кишки[/info_b]

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Почему бактерии скапливаются на подошве обуви?

Дело в бороздках и узорах на ней. Впуклая текстура становится хорошим местом для обитания микроорганизмов, а в дальнейшем - их размножения.

И соответственно, обувь с более выраженным протектором принесет в дом значительно больше микробов. Поэтому лучшим решение будет оставить ее за входной дверью, например, в шкафчике в тамбуре.

Ранее Telegraf.news писал, что обледеневшие тротуары и скользкая подошва — частая причина, по которой белорусы попадают к травматологу зимой. К сожалению, надежным и нескользящим протектором оснащены не каждые ботинки. Однако любую подошву можно усовершенствовать простыми домашними средствами. Мы нашли 8 доступных способов сделать обувь нескользящей, чтобы минимизировать риск падений зимой.

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