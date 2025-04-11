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"Переживали, что у нее кома" - Под Минском сутки пытались спасти силиконовую ящерицу

"Переживали, что у нее кома" - Под Минском сутки пытались спасти силиконовую ящерицу
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В жилом комплексе "Пирс" Минского района случилась очень необычная история. Ребенок нашел на улице будто бы ящерицу, которую взяли домой и пытались отогреть сутки - ничего не вышло. Как оказалась, "находку" создала не природа.

Ребенок рассказал о найденной ящерице маме, она разместила фото в домовом чате с вопросом, кто же потерял пресмыкающееся. Владелец не нашелся, животное никто не забирал.

“Вчера чат нашего квартала всполошила довольно редкая ящерица - белая агама, которая каким-то образом оказалась на улице и замерзает там. Кто-то готов был ее забрать в свободный террариум и даже познакомить с “оранжевым кавалером”, - [link href=“https://www.instagram.com/dsemenovacoach/?igsh=dmlud2Z6d3p4NW5j#” target=“_blank” rel=“noopener”] начала [/link] историю жительница ЖК Дарья.

Фото находки
Фото находки

Но человек, который выразил готовность забрать себе пресмыкающееся, мог сделать это только на следующий день. “Поэтому он просил на день забрать ее домой в банку, чтобы не замерзла — иначе погибнет, жалко”, - продолжила девушка.

Вечером она пошла на спасение ящерки. Со слов автора истории, пресмыкающееся выглядело замерзшим и вообще не двигалось. “Когда я подталкивала ее в баночку, у нее начали шевелиться лапки — и все обрадовались, что она живая и получится ее спасти”, - поделилась Дарья, [link href=“https://people.onliner.by/2025/04/11/zhiteli-pirsa-vsem-kvartalom-spasali-redkuyu-yashhericu-no-okazalos-chto-ona-iz-silikona” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание Onliner.

При этом сомнения у нее все же были: глаза животного показались слишком мутными. Но муж развеял мысли, сказав, что игрушка такой реалистичной быть не может. Банку с находкой поставили возле батареи, прикрепили полотенцем бутылку для отогрева.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&amp;v=iBo_VnnNFTc&amp;embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fpeople.onliner.by%2F&amp;source_ve_path=MTM5MTE3LDM2ODQyLDEzOTExNywyMzg1MQ

В чате заводчики ящериц подсказали, что это вид белая агама. “Взяла ящерку домой, выполняла все, что писали знающие люди. Но она как была застывшей, так и оставалась”, - продолжила жительница Минского района.

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С ее слов, “соседи очень переживали, предполагали, что у нее кома, шок, злились на хозяев, которые так и не нашлись”. Оставалось ждать утра, чтобы понять, оживет ящерка или спасти ее уже не выйдет.

Так выглядит настоящая бородатая агама
Так выглядит настоящая бородатая агама

“Не ожила, но и запаха не было”, - сказала Дарья. А соседи вспомнили, что дети играли с ящерицей с оторванной ножкой, кто-то же прислал в чат ссылку на очень похожую игрушку в магазине.

Решили изучить находку досконально. Так и выяснили, что это все же “очень правдоподобная” игрушка: лапы сильно растягивались. А позже объявился ребенок - владелец ящерки.

“Я написала соседям: спасибо всем за заботу, сутки мы спасали игрушку … Смеялся весь квартал и смеется до сих пор”, - добавила девушка.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в TikTok опубликовали ролик, где показали то ли бобра, то ли ондатру, то ли нутрию в жилом комплексе “Минск-Мир”. Животное просто бегало по тротуару и, испугавшись людей, быстро побежало за ними, но затем передумало и пошло в другую сторону. Комментаторы стали думать, что за зверек это был.

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