"Переживали, что у нее кома" - Под Минском сутки пытались спасти силиконовую ящерицу

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Опубликовано: 11.04.2025 15:18 , Обновлено: 11.04.2025

В жилом комплексе "Пирс" Минского района случилась очень необычная история. Ребенок нашел на улице будто бы ящерицу, которую взяли домой и пытались отогреть сутки - ничего не вышло. Как оказалась, "находку" создала не природа.

Ребенок рассказал о найденной ящерице маме, она разместила фото в домовом чате с вопросом, кто же потерял пресмыкающееся. Владелец не нашелся, животное никто не забирал.

“Вчера чат нашего квартала всполошила довольно редкая ящерица - белая агама, которая каким-то образом оказалась на улице и замерзает там. Кто-то готов был ее забрать в свободный террариум и даже познакомить с “оранжевым кавалером”, - [link href=“https://www.instagram.com/dsemenovacoach/?igsh=dmlud2Z6d3p4NW5j#” target=“_blank” rel=“noopener”] начала [/link] историю жительница ЖК Дарья.

Фото находки

Но человек, который выразил готовность забрать себе пресмыкающееся, мог сделать это только на следующий день. “Поэтому он просил на день забрать ее домой в банку, чтобы не замерзла — иначе погибнет, жалко”, - продолжила девушка.

Вечером она пошла на спасение ящерки. Со слов автора истории, пресмыкающееся выглядело замерзшим и вообще не двигалось. “Когда я подталкивала ее в баночку, у нее начали шевелиться лапки — и все обрадовались, что она живая и получится ее спасти”, - поделилась Дарья, [link href=“https://people.onliner.by/2025/04/11/zhiteli-pirsa-vsem-kvartalom-spasali-redkuyu-yashhericu-no-okazalos-chto-ona-iz-silikona” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание Onliner.

При этом сомнения у нее все же были: глаза животного показались слишком мутными. Но муж развеял мысли, сказав, что игрушка такой реалистичной быть не может. Банку с находкой поставили возле батареи, прикрепили полотенцем бутылку для отогрева.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=iBo_VnnNFTc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fpeople.onliner.by%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDM2ODQyLDEzOTExNywyMzg1MQ

В чате заводчики ящериц подсказали, что это вид белая агама. “Взяла ящерку домой, выполняла все, что писали знающие люди. Но она как была застывшей, так и оставалась”, - продолжила жительница Минского района.

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С ее слов, “соседи очень переживали, предполагали, что у нее кома, шок, злились на хозяев, которые так и не нашлись”. Оставалось ждать утра, чтобы понять, оживет ящерка или спасти ее уже не выйдет.

Так выглядит настоящая бородатая агама

“Не ожила, но и запаха не было”, - сказала Дарья. А соседи вспомнили, что дети играли с ящерицей с оторванной ножкой, кто-то же прислал в чат ссылку на очень похожую игрушку в магазине.

Решили изучить находку досконально. Так и выяснили, что это все же “очень правдоподобная” игрушка: лапы сильно растягивались. А позже объявился ребенок - владелец ящерки.

“Я написала соседям: спасибо всем за заботу, сутки мы спасали игрушку … Смеялся весь квартал и смеется до сих пор”, - добавила девушка.

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