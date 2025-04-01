"Нападают без предупреждения" - В "Минск-Мире" заметили бобра. Или ондатру?

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Опубликовано: 01.04.2025 17:39 , Обновлено: 01.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, где показали то ли бобра, то ли ондатру, то ли нутрию в жилом комплексе "Минск-Мир". Животное просто бегало по тротуару и, испугавшись людей, быстро побежало за ними, но затем передумало и пошло в другую сторону. Комментаторы стали думать, что за зверек это был.

“Она прыгает на нас, похожа на бобра”, - сказала автор ролика. А в подписи к нему поделилась, что “бобры в “Минск-Мире” нападают без предупреждения”. “Вот и переезжай в элитный район”, - добавила минчанка.

Неспециалисту сложно определить, какое все же животное бегало в ЖК, но комментаторы стали делиться своими версиями. “Это нутрия, у бобра хвост другой”, - написал один комментатор. С ним поспорили: “Нутрия весит килограмм 30… Это больше на ондатру похоже”.

“Ондатра! У нас дома жила такая. У нее сплюснутый хвост”, - рассказал другой пользователь TikTok. Были и другие комментарии про ондатру, но нашлись те, кто увидел в зверьке “большую крысу”, косулю и даже песца.

“Это крыса. Они не любят назойливости, может и укусить. Прыгают они очень высоко, до лица достанут. Вы там осторожнее”, - предупредила еще одна комментаторша.

Другая подумала о проблеме для окружающей среды: “Люди занимают все ниши, животных попросту выселяют из их среды. Здесь плакать надо, а не смеяться”.

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