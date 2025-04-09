"Хватит, не надо" - На Витебщине глухарь "атаковал" машину

🎥 Видео

Опубликовано: 09.04.2025 18:30 , Обновлено: 09.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали встречу с глухарем в лесу на Витебщине. И нет, птица не стала убегать от машины с людьми, а "атаковала" ее и не побоялась максимально приблизиться к любопытным наблюдателем. Видео за сутки собрало больше 30 тыс. лайков.

“И что мы с тобой делать будем? Давай ты только мне тут стекло не будешь клевать”, - обратился к птице автор видео. И в этот же момент, как будто поняв слова человека, глухарь клюнул несколько раз стекло.

“Не-не-не, все, хватит, не надо”, - попросил мужчина. Но птица не послушалась и еще пару раз клюнула стекло. К счастью, оно не пострадало.

“Клюв у него, конечно, мощный … Он прям такой вояка”, - сказала девушка на видео, которая тоже ехала в машине.

“Рискнули вы, конечно. Могли остаться без стекла”, - отметила одна комментаторша.

“Красавец какой”, - написала другая.