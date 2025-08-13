Пассажиры пожаловались на клопов в автобусе Eurolines

Опубликовано: 13.08.2025 15:36 , Обновлено: 13.08.2025

Пассажиры международного автобуса, следовавшего по маршруту Вильнюс — Гданьск, пожаловались на антисанитарию в салоне. По их словам, как только стемнело, «клопы начали выползать со всех щелей». Об этом сообщили литовские СМИ.

Так, пассажирка по имени Рената, которая ехала в автобусе вместе с внуком, рассказала, что один из попутчиков, который ехал этим же рейсом две недели назад, уже тогда жаловался на сильные укусы. Однако в тот раз он не понял, что стало их причиной.

«Только в этот раз, присмотревшись, он заметил, что задняя часть автобуса кишит клопами», — рассказала женщина. По её словам, в автобусе ехало немало семей с маленькими детьми.

Компания TOKS, которая обслуживает международные маршруты под брендом «Eurolines», подтвердила инцидент. Представители перевозчика сообщили, что автобус, следовавший из Вильнюса в Гданьск, действительно остановили «из-за зафиксированных в нём насекомых».

Кстати, речь идёт о том же перевозчике, который накануне отменил часть рейсов из Вильнюса в Минск и обратно.

Литовский перевозчик Eurolines отменил часть автобусных рейсов Вильнюс-Минск

В Минтрансе Литвы позже объяснили, почему количество рейсов сократилось.

Минтранс Литвы назвал причины отмены рейсов автобусов Вильнюс-Минск