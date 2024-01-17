Откажитесь от такого полива комнатных растений зимой. Как избежать смертельной корневой гнили?

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Опубликовано: 17.01.2024 12:42 , Обновлено: 17.01.2024

Зимой забота о комнатных растениях может быть намного сложнее, чем летом, особенно когда дело касается полива. Неправильный уход может привести к серьезным последствиям, включая корневую гниль - опасное заболевание, которое может привести к гибели растений. Эксперты рассказали, какой полив является нежелательным и дали полезные советы.

У каждого комнатного растения свои потребности, включая условия освещения и частоту подкормки, но все они нуждаются в регулярном поливе, особенно в период роста.

Хотя этот процесс может показаться простым делом, чрезмерный или недостаточный полив может привести к гибели комнатного растения.

Как понять, что растение нужно полить?

По мнению экспертов британского Королевского садоводческого общества (RHS), поливать следует, когда поверхность грунта станет сухой. Также можно взять горшки в руки, и если они кажутся особенно легкими, вероятно, землю нужно увлажнить.

Специалисты посоветовали не поливать растения по расписанию , а убедиться, что они нуждаются в воде.

“Горшки быстрее высыхают зимой, когда атмосферная влажность снижается из-за центрального отопления”, — отметили в RHS, но добавили, что “растения в прохладной комнате нужно поливать реже, чем в теплой”.

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Температура и качество воды

Прежде чем поливать комнатное растение, важно знать, что сначала воду следует довести до комнатной температуры. По словам экспертов, особенно холодная вода может шокировать растение и привести к его гибели.

Кроме того, “хлор в водопроводной воде может быть токсичен для растений, поэтому дайте воде постоять в открытой емкости не менее 24 часов, чтобы вещество улетучилось”, посоветовали британские эксперты.

Как не допустить загнивания корней?

Поливать грунт нужно тщательно, чтобы вода вытекала из дренажного отверстия.

“В горшках всегда должно быть дренажное отверстие, чтобы вода уходила”, — подчеркнули специалисты.

После того, как вы полили растения, дайте воде стечь, а затем обязательно опорожните все наполненные водой блюдца.

Если позволить растениям долгое время находиться в воде, это может привести к загниванию корней.

Корням растений необходим воздух, чтобы дышать, поэтому не допускайте подобных ошибок, иначе ваше комнатное растение может погибнуть.

“Зимой комнатные растения можно оставлять на неделю или две без воды, если температура в помещении прохладная, но не опускается ниже минимально допустимой”, — резюмировали в RHS.

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