Посетители заподозрили, что медведи в китайском зоопарке на самом деле переодетые люди. Почему?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2023 12:38 , Обновлено: 01.08.2023

Посетители зоопарка на востоке Китая заподозрили, что тамошние медведи на самом деле переодетые люди. К такой идее зрителей подтолкнуло поведение косолапых. Слишком умные? Кажется, не из-за этого.

Видео с малайский медведем, стоящим на задних лапах, разлетелось в социальных сетях, и зрители в комментариях отметили, что его стройные ноги и складки меха делают его похожим на переодетого человека.

В аудиозаписи, распространенной в WeChat, представитель зоопарка заявил, что животное настоящее. Он также отметил, что при летней температуре 40 °C человек в костюме мехового медведя “продержится не более нескольких минут, прежде чем рухнет”. Администрация зоопарка даже организовала для журналистов специальную экскурсию, чтобы доказать аутентичность медведей.

[info_b]Малайские медведи размером с крупных собак достигают на задних лапах не более 1,3 метра (50 дюймов) в высоту, это куда меньше, чем 2,8 метра у гризли и других видов.[/info_b]

Кстати, ранее посетители обвиняли другие китайские зоопарки в попытке выдать собак, выкрашенных под волков или африканских кошек, и ослов, раскрашенных под зебр.