«Оранжевый» ветер в Беларуси валил светофоры, отключал свет и поднимал пылевые бури

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Опубликовано: 23.04.2026 14:29 , Обновлено: 23.04.2026

В четверг, 23 апреля, как и обещали синоптики, Беларусь накрыл холодный циклон XIMENA. Помимо заметного похолодания и зарядов проливного дождя вперемешку со снежной крупой он принёс ещё и сильный порывистый ветер, из-за которого Белгидромет с самого утра объявил оранжевый уровень опасности на большей части территории страны. Уже к полудню белорусы начали делиться в соцсетях его печальными последствиями.

Циклон XIMENA наступает на Беларусь с востока, поэтому именно эта часть страны первой приняла на себя удар суровых ветров. По данным тематического Telegram-канала @nadvorie, с самого утра сильные порывы ветра были зарегистрированы в следующих городах Беларуси:

Славгород - 17 м/с, порыв 29 м/с,

Горки - 15 м/с, порыв 20 м/с,

Орша - 9 м/с, порыв 17 м/с,

Кличев - 13 м/с, порыв 20 м/с.

И хотя точность некоторых показателей у специалистов всё же вызывают сомнения (в частности, речь о порыве в 29 м/с), фото и видео самих белорусов лучше всяких цифр говорят о том, что стихия на этот раз, действительно, несколько разбушевалась.

Так, в Гомеле, который сначала засыпало снежной крупой, сильным ветром повалило светофор на одном из пешеходных переходов на улице Мазурова, а на Советсткой - сломало дерево, которое в результате упало прямо на припаркованное во дворе многоэтажкиавто.













Снежную крупу донесло и до столичного региона, из-за чего минчане в шутку объявили о возвращении зимы в конце апреля.

Между тем, на полях в Пуховичском и Лунинецком районе сильный ветер спровоцировал настоящие пыльные бури. Кадрами поделились подписчики канала “Метеовайб”.

А на Витебщине из-за сильного ветра даже на какое-то время была обесточена Оршанская ТЭЦ - из-за обрыва на линии 110 кВ Орша ТЭЦ – Орша Северная. Отключения электричества из-за обрывов проводов под упавшими деревьями также зафиксированы в Витебском, Лиозненском, Оршанском и Дубровенском районах - не менее чем в 18 населенных пунктах. На местах задействованы десятки аварийных бригад.













Кстати, на ближайшие две ночи синоптики Белгидромета объявили новое штормовое предупреждение, на этот раз из-за другого опасного гидрометеорологического явления - сильных (по меркам конца апреля) заморозков.

“Ночью 24 апреля (пятница) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-3°С . Ночью 25 апреля (суббота) во многих районах Витебской области ожидаются заморозки 0..-3°С”, - гласит официальный прогноз ведомства.

Напомним, что весной даже сравнительно небольшой “минус” в 2-4°С может повредить молодые весенние побеги “проснувшегося” растения. Особенно чувствительны к ночным заморозкам весной цветы. Когда цветочные почки начинают набухать, они становятся все более уязвимыми к низким температурам. Ранее мы рассказывали, как можно позаботиться о зацветающих фруктовых деревьях и кустарниках в саду во время поздних весенних заморозков.

Как белорусам защитить цветущий сад от весенних заморозков? Вот чем поможет прошлогодняя листва