В Беларуси начали продавать «семена» боровиков и лисичек. В Академии наук проверили на «всхожесть»

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Опубликовано: 16.03.2026 10:33 , Обновлено: 16.03.2026

В Беларуси начали продавать «семена» лесных грибов. Среди многочисленных пакетиков с семенами помидоров, огурцов, арбузов в этом сезоне появились любопытные новинки - мицелий лесных подосиновиков, опят, лисичек и даже боровиков. Неужели теперь "тихая охота" плавно перекочует в огороды дачников? В Академии наук проверили семена с рынка на "всхожесть" и вынесли свой вердикт - насколько реален этот сценарий.

Пока одни белорусы уже вовсю охотятся в лесу на фламмулину и оранжевую дрожалку, которые не боятся морозов и становятся первым уловом заядлых грибников, другие считают это “баловством” и только грезят “настоящими” грибами. Предложение “посеять” боровики прямо у себя в огороде для таких любителей “благородных” грибов может показаться весьма привлекательным.

Всего за 10-12 рублей белорусы могут купить сегодня на рынке пакетик с грибным мицелием и, как утверждает производитель, устроить настоящие грибные “грядки” у себя на участке. Домашними шампиньонами и вешенками белорусов уже не удивишь, но боровики или лисички пока всё же в новинку.

Впрочем, профессиональный грибник и блогер Александр Горбацевич с большим скепсисом подошёл к появившейся на белорусском рынке новинке и, чтобы не быть голословным, отвёз семена на анализ в Академию наук Беларуси. Там мицелий изучили под микроскопом специалисты, сравнив с образцами из национального грибного гербария, и вынесли свой вердикт.

Сомнения относительно того, что за посевной материал находится в пачке за 12 рублей, у Горбацевича возникли ещё на этапе изучения упаковки. Так, на пачке с мицелием белого гриба соснового разместили фото другого подвида - белого гриба елового. На этикетке производитель рекомендовал подсаживать мицелий на молодые деревья в возрасте 8-10 лет. На практике же, как утверждает опытный грибник, около молоденьких сосен редко встретишь этот вид - такое соседство больше походит маслятам и рыжикам, а белые грибы предпочитают соседство с более матёрыми деревьями.

Но это всё нюансы, которые могут, конечно, насторожить покупателя, но не разубедят тех, кому хочется верить в то, что лесные грибы можно запросто культивировать на грядках, как огурцы или кабачки. А вот точку в вопросе поставил анализ лаборатории Академии наук.

Рассмотрев посевной материал из пачки под микроскопом, специалист сделала неутешительный вывод: кусочков мицелия и грибных спор в нём обнаружено не было. Для сравнения специалист также показала, как именно выглядят споры грибов под микроскопом, продемонстрировав образец, взятый из гербария.

По словам специалиста Академии наук, теоретически шанс того, что из этого материала вырастет боровик крайне мал.