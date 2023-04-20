«Давай, уходи-уходи!» — В Гродно лиса прибежала к людям. Но даже вороны были против

🎥 Видео

Опубликовано: 20.04.2023 11:23 , Обновлено: 20.04.2023

В Гродно к жилым домам внезапно прибежала лиса — и она совершенно не боялась людей. Смелые местные жители смогли снять ее на видео.

Все произошло на окраине города, на нижнем Фолюше, пишет Newgrodno.by.

На кадрах видно, что сначала лиса просто бегает по траве и как будто что-то ищет. В какой-то момент рыжая, кажется, решила познакомиться с людьми, но они, конечно же, были в восторге.

«Да, нижний Фолюш радует. Обалдеть! Ну ты-то к нам не иди. Давай-давай, уходи-уходи», — слышно на видео.

Против появления на территории лисицы были даже вороны. Они кружили возле нее, громко каркали и, вероятно, хотели “цапнуть”.

Возможно животное заразилось бешенством. Однако при этом лиса спокойно пила воду.

В издании предположили, что она пришла за вкусняшками от людей или найти пищу в мусорках.

Ранее Телеграф опубликовал видео, как в Гродно сердобольная ворона помогла ежику перейти дорогу.

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