«Эх, потэпал!» – В Гродно сердобольная ворона помогла ежику перейти дорогу
Очень милое видео появилось 20 апреля в телеграм-канале NewGrodno.By. На нем хорошо видно, как ворона помогает ежику перейти дорогу. Правда, в «неположенном месте».
Возможно, она даже что-то при этом «говорит», хотя на видео слышен только голос автора ролика:
«Вот сегодня утром такую картину наблюдала… Ежик и ворона… Эх, потэпал! Прямо под велик мой. А эта за ним… Ворона…»
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Добрая птица не ограничилась «переводом» ежика, а, как видно на записи, сопровождала его еще некоторое время.
Кстати, на дорогах Беларуси довольно часто случаются происшествия с участием животных.
Так, как сообщал ранее Телеграф, недалеко от деревни Озера Гродненской области произошло то, что, кажется, бывает только в Беларуси. Девушка внезапно увидела на трассе… зубра.
«Какой же здоровый, мамочки!» — Под Гродно на дороге случилось то, что могло только в Беларуси
А в прошлом году в Сети появилось видео, как испуганная косуля стояла посреди заснеженной дороги и смотрела на проезжающие мимо машины. На помощь животному пришел тракторист.
Под Бобруйском тракторист на руках перенес через дорогу испуганную косулю