«Эх, потэпал!» – В Гродно сердобольная ворона помогла ежику перейти дорогу

🎥 Видео

Опубликовано: 20.04.2023 10:41 , Обновлено: 20.04.2023

Очень милое видео появилось 20 апреля в телеграм-канале NewGrodno.By. На нем хорошо видно, как ворона помогает ежику перейти дорогу. Правда, в «неположенном месте».

Возможно, она даже что-то при этом «говорит», хотя на видео слышен только голос автора ролика:

«Вот сегодня утром такую картину наблюдала… Ежик и ворона… Эх, потэпал! Прямо под велик мой. А эта за ним… Ворона…»

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Добрая птица не ограничилась «переводом» ежика, а, как видно на записи, сопровождала его еще некоторое время.

Кстати, на дорогах Беларуси довольно часто случаются происшествия с участием животных.

Так, как сообщал ранее Телеграф, недалеко от деревни Озера Гродненской области произошло то, что, кажется, бывает только в Беларуси. Девушка внезапно увидела на трассе… зубра.

«Какой же здоровый, мамочки!» — Под Гродно на дороге случилось то, что могло только в Беларуси

А в прошлом году в Сети появилось видео, как испуганная косуля стояла посреди заснеженной дороги и смотрела на проезжающие мимо машины. На помощь животному пришел тракторист.

Под Бобруйском тракторист на руках перенес через дорогу испуганную косулю