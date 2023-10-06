«Она уже как родная» - В Гродно в гостинице поселилась лиса

🎥 Видео

Опубликовано: 06.10.2023 13:37 , Обновлено: 06.10.2023

Необычным видео на днях поделились в соцсетях жители Гродно. На нём видно, как по крыше местного кинотеатра "Октябрь" абсолютно вольготно расхаживает дикая лисица. Оказалось, что животное - фактически "местный житель" и "постоялец" расположенного рядом долгостроя, гостиницы "Гродно".

Как рассказал один из читателей портала Newgrodno.by, лиса поселилась на территории гостиницы, которая находится на реконструкции уже не первый год. Оттуда зверь спокойно может перебраться на крышу соседнего здания кинотеатра, что периодически и делает. По словам читателя, лису уже который день пытаются отловить, но та оправдывает народную славу самого хитрого зверя и людям в руки не даётся.

По словам читателя, лиса порой заглядывает во дворы соседних жилых домов, и это подтверждают и комментаторы под самим видео, и другие интернет-пользователи. Так, в другом видео лису заметили школьники - прямо на территории гимназии №3 - территориально это совсем рядом от кинотеатра “Октябрь”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@newgrodno.by?refer=embed” title=“@newgrodno.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @newgrodno.by [/link] ?03.10.2023 [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“гродно” target=“_blank” rel=“noopener”] #гродно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7285775482910411526?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Newgrodno.by” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Newgrodno.by [/link]

“Она уже как родная”, - написала одна из пользовательниц соцсети и, судя по тому, что её комментарий под видео собрал больше всего лайков, такого же мнения придерживается не только она.

Некоторые зрители заявили, что лиса в этом районе Гродно живёт уже не первый год и “даже лисята есть”. Кто-то встречал её, выгуливая собаку, и утверждает, что дикий зверь “подходит близко, слушает, знает человека” и просто “ищет покушать”.

“Они сейчас везде… Очень часто встречаются”, - подтвердила другая зрительница, а другие комментаторы рассказали, что помимо лис в Гродно последнее время часто также замечают зайцев, ежеё и даже бобров.

Напомним, этим летом горожане как никогда часто делились видео своих встреч с медведями вблизи крупных городов, в том числе, под Минском. Так, в одном случае медведь даже устроил настоящий забег наперегонки с автомобилем по одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, в другом — по улицам агрогородка Колодищи.

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