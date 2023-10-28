«Он был грибной» - Белорусы показали, какие грибы «не могут успокоиться» несмотря на первый снег
Заядлым грибникам в Беларуси, как оказалось, не способны помешать никакие погодные аномалии. Летом они упорно выискивали в иссохших от небывалой жары лесах лисички, а с осенними дождями "отрывались" на маслятах и подосиновиках, щедро засыпая соцсети фотографиями небывалого "лесного урожая". Похоже, что остановить лавину грибных фото не способны даже первые серьёзные снегопады, накрывшие на этой неделе север страны – в соцсетях появились видео, как грибники в буквальном смысле откапывают боровики из-под снега.
Автор видео, снятого 26 октября в Логойском районе, рассказала порталу Onliner.by, что «подснежная тихая охота» не была запланирована – они решили отправиться в лес за грибами, но неожиданно выпал снег.
«Нас это не смутило. Это было удивительно! Да, холодно, но для настоящих грибников это не помеха», - заявила минчанка Ольга Карпович, хоть и призналась, что грибы под снегом искать нелегко.
«Всюду только одинаковые снежные шапочки. Это был настоящий квест и особый кайф», - поделилась она необычным опытом. Их «улов» в результате составил 12 боровиков.
[link href=“https://www.tiktok.com/@candleolgakarpovich?refer=embed” title=“@candleolgakarpovich” target=“_blank” rel=“noopener”] @candleolgakarpovich [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“боровик” target=“_blank” rel=“noopener”] #боровик [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC?refer=embed” title=“боровикподснегом” target=“_blank” rel=“noopener”] #боровикподснегом [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B02023?refer=embed” title=“тихаяохота2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #тихаяохота2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B1?refer=embed” title=“рб” target=“_blank” rel=“noopener”] #РБ [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7294484475287374598?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - CandleOK” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - CandleOK [/link]
На просторах TikTik нашлось ещё несколько видео, сделанных в последние несколько дней, на которых грибники откапывают грибы из-под снега или собирают их на фоне снегопада.
[link href=“https://www.tiktok.com/@user4498639975866?refer=embed” title=“@user4498639975866” target=“_blank” rel=“noopener”] @user4498639975866 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“осень” target=“_blank” rel=“noopener”] #осень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC?refer=embed” title=“грибыподснегом” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыподснегом [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“дальва” target=“_blank” rel=“noopener”] #дальва [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/26%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F?refer=embed” title=“26октября” target=“_blank” rel=“noopener”] #26октября [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C2023?refer=embed” title=“октябрь2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #октябрь2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“неожиданно” target=“_blank” rel=“noopener”] #неожиданно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Какая-Красота-7172145254592694273?refer=embed” title=”♬ Какая Красота - Onodento” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Какая Красота - Onodento [/link]
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«Получается это был грибной снег»
«Получается это был грибной снег», - сделали вывод комментаторы, посмотрев видео и, судя по дальнейшим многочисленным публикациям со свежим «уловом», сами взялись за ножи и корзинки и отправились в лес.
Так, пользователь Дмитрий Юшкевич в группе «Грибные войска в Беларуси» поделился фото полных вёдер грибной «солянки», сделанными на фоне присыпанного снегом леса. По словам мужчины, нарезать столько грибов ему удалось на Борисовском полигоне, а на вопрос комментаторов о том, «как там в лесу», он ответил, что «снег в лесу только на открытых местах».
У жителей северных регионов Беларуси, которые 26 октября накрыли сильные снегопады, вызвало только зависть, но грибники - люди находчивые и с юмором. Вот какими “грибными полянами” поделились в соцсетях пользователи из Орши.
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Тем временем леса на юге Беларуси по-прежнему щедры на грибы. Несмотря на то, что на календаре уже конец октября, здесь по-прежнему собирают не только сугубо “осенние” грибы, но и боровики, и маслята, и подберезовики.
“Никак не можем успокоиться ни я, ни они. 27.10.23. Найдено было боровичков, после десятка грибников, штук 20, домой приехало только 5. Помимо беленьких, маслята, подберезовики, полевички, и несколько зелёнок”, - поделилась фото своего “улова” пользовательница из Кобринского района Брестской области.
Пользовательница из Белыничского района Могилевской области написала вечером 27 октября, что “вчерашний снег почти растаял” и в лесу полно разнообразных осенних грибов.
Полными корзинками, собранными 28 октября, похвастались грибники из Сморгонского района Гродненской области.
“Грибочки нас все ещё радуют”, - написала автор фото.
Отметим, что это явно не последние фотоотчёты белорусских грибников: на понедельник синоптики пообещали до +18°С по юго-западу страны. По их информации, «скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы», поэтому вполне вероятно, что многие ещё не будут зачехлять ножи и порадуют нас своими добычами.
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