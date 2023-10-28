«Он был грибной» - Белорусы показали, какие грибы «не могут успокоиться» несмотря на первый снег

🎥 Видео

Опубликовано: 28.10.2023 13:05 , Обновлено: 28.10.2023

Заядлым грибникам в Беларуси, как оказалось, не способны помешать никакие погодные аномалии. Летом они упорно выискивали в иссохших от небывалой жары лесах лисички, а с осенними дождями "отрывались" на маслятах и подосиновиках, щедро засыпая соцсети фотографиями небывалого "лесного урожая". Похоже, что остановить лавину грибных фото не способны даже первые серьёзные снегопады, накрывшие на этой неделе север страны – в соцсетях появились видео, как грибники в буквальном смысле откапывают боровики из-под снега.

Автор видео, снятого 26 октября в Логойском районе, рассказала порталу Onliner.by, что «подснежная тихая охота» не была запланирована – они решили отправиться в лес за грибами, но неожиданно выпал снег.

«Нас это не смутило. Это было удивительно! Да, холодно, но для настоящих грибников это не помеха», - заявила минчанка Ольга Карпович, хоть и призналась, что грибы под снегом искать нелегко.

«Всюду только одинаковые снежные шапочки. Это был настоящий квест и особый кайф», - поделилась она необычным опытом. Их «улов» в результате составил 12 боровиков.

На просторах TikTik нашлось ещё несколько видео, сделанных в последние несколько дней, на которых грибники откапывают грибы из-под снега или собирают их на фоне снегопада.

[link href=“https://www.tiktok.com/@interestnie_fakti0000?refer=embed” title=“@interestnie_fakti0000” target=“_blank” rel=“noopener”] @interestnie_fakti0000 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7294200623566686981?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - иван” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - иван [/link]

«Получается это был грибной снег»

«Получается это был грибной снег», - сделали вывод комментаторы, посмотрев видео и, судя по дальнейшим многочисленным публикациям со свежим «уловом», сами взялись за ножи и корзинки и отправились в лес.

Так, пользователь Дмитрий Юшкевич в группе «Грибные войска в Беларуси» поделился фото полных вёдер грибной «солянки», сделанными на фоне присыпанного снегом леса. По словам мужчины, нарезать столько грибов ему удалось на Борисовском полигоне, а на вопрос комментаторов о том, «как там в лесу», он ответил, что «снег в лесу только на открытых местах».

У жителей северных регионов Беларуси, которые 26 октября накрыли сильные снегопады, вызвало только зависть, но грибники - люди находчивые и с юмором. Вот какими “грибными полянами” поделились в соцсетях пользователи из Орши.

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Фото из группы VK "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Тем временем леса на юге Беларуси по-прежнему щедры на грибы. Несмотря на то, что на календаре уже конец октября, здесь по-прежнему собирают не только сугубо “осенние” грибы, но и боровики, и маслята, и подберезовики.

“Никак не можем успокоиться ни я, ни они. 27.10.23. Найдено было боровичков, после десятка грибников, штук 20, домой приехало только 5. Помимо беленьких, маслята, подберезовики, полевички, и несколько зелёнок”, - поделилась фото своего “улова” пользовательница из Кобринского района Брестской области.

Пользовательница из Белыничского района Могилевской области написала вечером 27 октября, что “вчерашний снег почти растаял” и в лесу полно разнообразных осенних грибов.

Полными корзинками, собранными 28 октября, похвастались грибники из Сморгонского района Гродненской области.

“Грибочки нас все ещё радуют”, - написала автор фото.

Отметим, что это явно не последние фотоотчёты белорусских грибников: на понедельник синоптики пообещали до +18°С по юго-западу страны. По их информации, «скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы», поэтому вполне вероятно, что многие ещё не будут зачехлять ножи и порадуют нас своими добычами.

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