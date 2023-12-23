"Люди, пожалуйста, покормите" - Белорусы заметили пса на заправке и устроили поиски хозяина

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Опубликовано: 23.12.2023 15:20 , Обновлено: 23.12.2023

Изможденную и истощенную собаку охотничьей породы заметили недалеко от Слонима. Фотографию пса разместили в группе в ВК «Белорусская Команда Помощи Охотничьим Собакам».

«Возле заправки около деревни Новая Стража, Гродненская область, Слонимский район, истощенный курцхаар, – написал автор поста. – Как видно на фото, животное очень худое и изможденное, питается тем, что находит в мусорных баках».

Пес от заправки не уходит. Можно предположить, что где-то рядом и случилось расставание с хозяином. Возможно, собаку потерял кто-то из охотников.

«Господи, это ужас, чтоб собака лазила по мусорным бакам. Люди, пожалуйста, покормите его!», – написала в комментариях одна женщина и приложила умоляющие эмодзи.

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[info_b]Курцхаар – охотничья порода собак, обладающая активным и дружелюбным характером, привязывается ко всем членам семьи. У такой породы отсутствует агрессия. Курцхаары обладают высоким интеллектом и отменными охотничьими и сторожевыми качествами.[/info_b]

Проезжавший мимо мужчина заметил в лесу щенков

Тем временем – тоже под Слонимом! – люди нашли «выброшенных» щенков. Проезжавший мимо мужчина увидел их в лесу, сообщили в соцсети.

«Помогите спасти троих малышей щенков, которые были выброшены на перекрёстке, это в сторону военных вышек, в 10 метрах от дороги, если ехать со стороны Лобазовки из города», – такой пост появился в группе «Барахолка Слоним Беларусь».

По словам автора поста, малыши сильно истощенны, и их срочно нужно спасать – «еще пару дней, проведенных в лесу, и они погибнут».

Автор поста опубликовал координаты: 53°08’26.7″N 25°23’00.4″E.

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