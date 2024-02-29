"Одевались мной на Хэллоуин" — Женщина рассказала, как начала зарабатывать грудью десятки тысяч долларов после "издевок"

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Опубликовано: 29.02.2024 13:16 , Обновлено: 29.02.2024

Шотландка Джессика Рампант поделилась историей о том, как начала зарабатывать грудью более 60 000 долларов в год.

35-летняя жительница Глазго рассказала, что ей пришлось уволиться с предыдущего места работы из-за “издевок коллег”.

«У меня 38GG, и я довольно невысокая, люди одевались как я на Хэллоуин, подкладывая воздушные шары под свои топы. Это была индустрия, в которой доминировали мужчины и мне открыто говорили о моей внешности.”, — рассказала Джессика изданию Daily Star

Фото: Jessica Rrampant / SWNS

Предприимчивая шотландтка, будучи без работы и находясь на восьмом месяце беременности, решила зарегистрироваться на сервисе для взрослых. Там она применила свои знания в продажах и продвижении и начала зарабатывать более $63 тысяч в год.

Джессика призналась, что эта сумма меньше той, которую она зарабатывала работая в корпорации. На предыдущем месте ей удалось дорасти до должности директора с “шестизначной суммой”. Тем не менее девушка счастлива, как никогда ранее и призналась, что работая веб-моделью может зарабатывать сотни долларов в час, экономя, при этом, более 600$ в месяц на уходе за ребенком.

“Это лучше, чем работать по 50 часов в неделю и не замечать как растёт и развивается твой ребенок», — считает девушка.

Можно ли заниматься таким в Беларуси?

Отметим, что в Беларуси за вебкам-бизнес для взрослых можно попасть под уголовную статью 343 — «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера».

Так, например, в Минске милиция задержала женщину, которая каждую неделю устраивала онлайн-трансляции и регулярно обновляла свой контент.

«По данным следствия, 27-летняя девушка решила заработать и зарегистрировалась на сайтах, специализирующихся на размещении порнографических видеороликов. Чтобы «бизнес» приносил еще больший доход, супруг девушки помог ей организовать «рабочее место» в квартире», – уточнили следователи.

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Кстати, ранее в Барановичском ГОВД сообщили, что белорусы могут попасть под статью о распространении порнографии даже если отправили свои интимные фотоснимки в личной переписке.

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