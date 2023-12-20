«Следователи провели осмотр» – В Минске задержали замужнюю женщину, снимавшую порнографию

Опубликовано: 20.12.2023 15:59 , Обновлено: 20.12.2023

Милиция обнаружила в Минске порностудию. Замужняя минчанка зарабатывала в сети распространением порнографии, сообщил Следственный комитет Беларуси. Как оказалось, это был «семейный подряд».

В СК сообщили, что молодая женщина каждую неделю устраивала онлайн-трансляции и регулярно обновляла свой контент.

«По данным следствия, 27-летняя девушка решила заработать и зарегистрировалась на сайтах, специализирующихся на размещении порнографических видеороликов. Чтобы «бизнес» приносил еще больший доход, супруг девушки помог ей организовать «рабочее место» в квартире», – уточнили следователи.

Новость Телеграф

Деятельность «актрисы» продолжалась три года, рассказали в СК. Ей удалось собрать коллекцию из 86 роликов порнографического характера. Теперь всё – «кина не будет», студию закрыли.

[info_b]По закону, за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера предусмотрено наказание – до шести лет лишения свободы.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что белорусы могут попасть под статью о распространении порнографии даже если отправили свои интимные фотоснимки в личной переписке.

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