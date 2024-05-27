Обязательно сделайте это перед прогулкой с собакой летом. Когда животные могут почувствовать боль в лапах?

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Опубликовано: 27.05.2024 14:54 , Обновлено: 27.05.2024

Может показаться, что лапы собак страдают только зимой, когда они ступают по холодному снегу или льду или страдают от соли на тротуарах. Однако, оказывается, и летом нужно заботиться о лапах своих питомцев и не недооценивать болезненные симптомы во время прогулок.

Животные всю жизнь ходят без обуви по самым разным поверхностям. Может показаться, что лапы собаки устойчивы к непогоде и земле. Однако это не так.

Кожа, окружающая подушечки лап, очень нежная и требует ухода и защиты, когда этого требуют условия. Живя рядом с человеком, собака эволюционировала и приспособилась к условиям, в которых она живет. Ее лапы и кожа стали более нежными, чем столетия назад, и нуждаются в заботе со стороны человека.

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Обувь часто можно увидеть на собаках, живущих в городах, когда соль раздражает их кожу на тротуарах зимой. Однако не только зимой лапы этих животных могут подвергаться риску травм и обморожений. Летом опасность представляет горячий асфальт.

В жаркие летние дни, особенно когда сильно палит солнце и нет ни минуты передышки, перед прогулкой с собакой стоит проверить температуру тротуара или асфальтовой дорожки, по которой вы будете выгуливать своего питомца.

Просто положите руку на эту поверхность и посмотрите, не идет ли от нее пар. Если да, то лучше воздержаться от длительной прогулки по этому участку пути.

Как и мы, собаки чувствуют температуру поверхности под лапами и могут обжечь подушечки, даже содрать кожу.

Во время сильной жары также рекомендуется воздержаться от занятий спортом с собакой - катания на велосипеде, где собака бежит впереди транспортного средства, или бега с собакой. Во время бега могут сильно пострадать лапы собаки.

В такие жаркие дни рекомендуется выбирать для прогулок раннее утро или вечерние часы, когда уже нет такого сильного солнца и земля не нагревается.

Однако если нам приходится выходить на прогулку в часы сильного солнца, старайтесь выбирать тенистые дорожки и гулять с собакой по траве, а не по тротуару.

Нелишним будет после таких прогулок летом обмыть лапы собаки прохладной водой, а на ночь смазать мазью для собак, чтобы увлажнить эпидермис и предотвратить болезненное растрескивание.

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