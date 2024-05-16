Видео с "человеческой улыбкой" собаки собрало почти 3 млн просмотров в TikTok. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.05.2024 16:52 , Обновлено: 10.06.2024

Испанский пёс по кличке Майло стал настоящей звездой Tiktok после того, как его хозяйка показала его с "человеческой улыбкой" в видео. Оказалось, улыбка испанского пса - вовсе не его физиологическая особенность животного. На самом деле пёс стащил вставную челюсть бабушки хозяйки.

Как рассказала хозяйка пса Лола, произошло это случайно, после того, как она вместе с псом оприехала навестить свою бабушку на выходные.

В какой-то момент собака исчезла на несколько минут, а когда вернулась к хозяйке, та не смогла сдержать смеха. Пёс нашел вставные зубы бабушки и каким-то образом практически правильно установил их себе.

И семья девушки, и пользователи соцсети знатно повеселились, наблюдая это забавное зрелище, которое девушка запечатлила на видео. По её словам, челюсть достали и отмыли, а бабушка на пса не обиделась и тоже посмеялась.