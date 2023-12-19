Облако серы вулкана в Исландии может достигнуть Беларуси - MET. Что нужно знать белорусам?

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Опубликовано: 19.12.2023 15:51 , Обновлено: 21.11.2024

Извержение вулкана в Исландии образовало облако серы, которое в среду, 20 декабря, достигнет Норвегии, а потом, в четверг, 21 декабря, дойдет даже до юго-запада Беларуси. Во всяком случае, такой вывод модели сделать, посмотрев моделирование Метеорологического института Норвегии (MET).

“Облако серы не влияет на воздушное движение, - заявил Хильде Йорунн Фагерли, руководитель отдела моделирования климата и загрязнения воздуха в MET. - Облако не считается опасным для здоровья”.

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Тем более до Беларуси облако доберется в сильно разреженном состоянии.

Ранее Телеграф писал, что на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло резкое извержение вулкана. Впечатляющие выбросы лавы и дыма осветили темное небо после нескольких недель сейсмической активности, передает CNN.

В Исландии началось извержение вулкана. Появились захватывающие фото и видео