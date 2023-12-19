В Исландии началось извержение вулкана. Появились захватывающие фото и видео

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Опубликовано: 19.12.2023 08:28 , Обновлено: 21.11.2024

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло резкое извержение вулкана. Впечатляющие выбросы лавы и дыма осветили темное небо после нескольких недель сейсмической активности, передает CNN.

Извержение началось около 10 часов вечера 18 декабря (по местному времени) после землетрясения, произошедшего примерно за час до этого.

По информации CNN со ссылкой на исландское метеорологическое управление. извержение произошло недалеко от Хагафелла, примерно в 3 километрах (около 2 миль) к северу от города Гриндавик.

Береговая охрана Исландии опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен один из ее вертолетов, зависший над длинной линией светящейся лавы, выплескивающейся из трещины в земле. Воздух окутан дымом и светится оранжевыми и красными оттенками.

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Правительство Исландии сообщило, что длина расщелины составляет почти 4 километра. Это четвертое извержение в этом районе с 2021 года и самое крупное на сегодня.

В прошлом месяце в Гриндавике и близлежащих населенных пунктах власти издали приказ об эвакуации, запрещающий жителям оставаться в своих домах, поскольку нависла угроза извержения вулкана.

Теперь в городе с населением более 3 000 человек никто не живет, сообщили местные власти.

К слову, это популярное место среди туристов, поскольку оно находится примерно в 7 километрах от знаменитого геотермального курорта Голубая лагуна.

Извержение не представляет угрозы для жизни, говорится в заявлении правительства Исландии. Район закрыт для движения транспорта, добавили в правительстве и настоятельно предупредили людей не приближаться к нему.

Хотя в ближайшие дни не ожидается, что извержение затронет населенные пункты или важнейшие объекты инфраструктуры, а также не достигнет Гриндавика, оно выбрасывает “значительное количество” токсичных газов, заявил во вторник Совет по туризму Исландии.

В настоящее время нет никаких сбоев в полетах в Исландию и из нее, а международные коридоры для полетов остаются открытыми, заявили в правительстве.

По данным Исландского метеорологического управления, в первые два часа извержения в секунду выбрасывались сотни кубических метров лавы. Но к началу вторника интенсивность извержения и уровень сейсмической активности в этом районе снизились, лава распространилась по бокам с обеих сторон недавно открывшихся трещин.

Ранее Телеграф писал, что с Сицилии 13 ноября возобновилось извержение Этны – самого высокого (более 3 тысяч метров) действующего вулкана в Европе, сообщили итальянские СМИ.

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