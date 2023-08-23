Ночует "в кукурузе за магазином" - Под Червенем рядом с домами поселился медведь

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Опубликовано: 23.08.2023 16:21 , Обновлено: 10.07.2024

Жители деревень Ведрица, Красино, Хутор в Червенском районе Минской области рассказали, что в последнее время рядом с ними поселился медведь. Он не боится выходить к дороге, а живёт и вовсе в кукурузном поле рядом с домами.

“Сегодня, где-то в половине шестого утра, я подвозил жену на автобусную остановку у “могилевки”, - передает слова местного жителя Михаила Яковина тг-канал “Новости Червенщины”. По словам мужчины, медведь ходил совсем рядом, метрах в пятидесяти от остановки. Удалось даже сделать фото.

Фото: https://t.me/chervenby

“Он пытался выбраться на шоссе, но, видимо, испугался машин. Правда, позже люди видели его и на той стороне, в направлении Хутора. Так что, видимо, перелез. Этот медведь уже не первый день здесь ютится, а отдыхает, скорее всего, в кукурузе, растущей за магазином”, - считает Михаил.

Ранее Телеграф сообщил, что очередной случай выхода медведя к людям под Минском сняли на камеру. На этот раз косолапого повстречали на одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, которая непосредственно примыкает к столичному микрорайону Шабаны.

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А на несколько дней ещё раньше жительница Боровлян, что под Минском, отправилась на прогулку по тропе рядом с оживленным районом и встретила медведя.

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