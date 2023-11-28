«Не защиплет в нежных местах?» - Белорусам предложили «повариться» в огромном чане с глинтвейном. За сколько?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2023 13:07 , Обновлено: 28.11.2023

Белорусам в одном из загородных комплексов под Минском предложили окунуться и попариться в огромном чане-джакузи с кардамоном, корицей, анисом, кориандром, гвоздикой и цитрусовыми дольками. По сути, это классический рецепт глинтвейна - излюбленного зимнего напитка европейцев. Именно так эта услуга и называется - "Глинтвейн" и, как утверждают владельцы комплекса, это "самый большой глинтвейн в Беларуси".

Новую услугу белорусам предложили владельцы агроусадьбы Volki, которая находится в десяти километрах от Минска и специализируется на банных услугах. На промо-ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте усадьбы, пара молодых людей, действительно, нежатся в огромном джакузи, которое сверху напоминает чашку с горячим дымящимся глинтвейном.

Попариться в таком атмосферном антураже предлагают за 250 рублей и обещают угостить в добавок домашним ароматным безалкогольным глинтвейном.

Судя по комментариям под видео, многие с энтузиазмом восприняли такое предложение, хотя у некоторых возникли вопросы к составу “глинтвейна”.

“А не защиплет в нежных местах от сочных цитрусов?”, - задалась вопросом одна из интернет-пользовательниц.

“А норм там на слизистой? Ничего не припекает?”, - поинтересовалась другая.

Кстати, чем подкрашивают воду в джакузи (а на видео отчетливо видно, что она имеет насыщенный бордово-коричневый цвет, как и полагается глинтвейну), владельцы усадьбы не уточнили. Вряд ли такого оттенка добиваются за счёт красного вина, который по классическому рецепту водит в состав традиционного напитка европейских рождественских ярмарок. Такого же цвета можно добиться, например, за счёт добавления трав.

В любом случае, прежде, чем окунуться в такой ароматный чан, людям, склонным к аллергиям, точно следует уточнить у хозяев агроусадьбы и подробно изучить её состав.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0CJyNItUv7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от АГРОУСАДЬБА VOLKI в Беларуси • Минск | БАНЯ (@volki.by) [/link]

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