"Теперь обязательно нужно ехать" – В Бресте ответили гигантской кружкой какао на минское 6-литровое капучино

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Опубликовано: 04.10.2023 18:07 , Обновлено: 04.10.2023

Совсем недавно в Минске появился сет с 6-литровой кружкой капучино. Но Брест нашел, чем ответить столице. В одной из кофеен города появился сет с 4-литровой кружкой какао. Обо всем подробнее читайте в этом материале.

Заведение Бреста под названием «Дом кофе» решило не стоять в стороне этаких трендов осени и создало свой интересный сет. Кафе предлагает своим посетителям заказать 4-литровую кружку какао и XL печенье за 35 BYN. Напомним, что столичный сет с капучино стоит 55 BYN.

На фотографиях и видео можно заметить огромную сладость в виде печенюшки, а также большую по размеру кружку. И все это стартует для заказа уже с 5 октября.

Более того, в заведении предлагают и другую интересную позицию. А именно – капучино в кружке 2,3л плюс огромное печенье за 30 BYN. Согласитесь, цена звучит намного более приятнее, чем в Минске?

Многим белорусам такая новинка пришлась по душе, и они поделились своим мнением в комментариях под постом заведения в Instagram.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cx-gmYPs-Wj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Сливки | Скидки | Распродажи (@slivkiby_brest) [/link]

«Нужна ещё подставка с подогревом кружки, тогда можно часами сидеть в кафе с ноутом, делать свои дела и попутно попивать не заканчивающийся какао», – написала первая.

«ааа… Супер, давно хотелось попробовать и пофоткаться», – поддержала вторая девушка.

«Ну классно же. Теперь обязательно нужно ехать в Брест», – считает третий пользователь соцсети.

«Вкуснота, красота», – согласился четвертый.

«А что по продолжительности акции?)», – поинтересовался пятый.

Однако некоторые белорусы удивились подобной новинке в Бресте и высказали свое удивление и недовольство.

«А смысл??? Не вижу логики вообще. Сам не выпьешь… Компанией пить и слюнявить кружку… Так себе затейка, если что», – заявил первый комментатор.

«Кому нужно столько какао?», – отметил второй.

«Зачем эта обжираловка. Абсолютно, это очень плохо, обжорство. Я сторонник внимательного обращения к себе, уму разуму и телу, хочу видеть в людях развитие, а не тупое потребление», – констатировал третий.

Оказывается, что такие сеты могут даже позволить белорусам найти новых знакомых и друзей. Ведь в комментариях под постом уже начали спрашивать о том, кто может составить компанию за таким большим и классным какао.

Раньше Телеграф писал о том, что минское бистро «OK|HO» презентовало свой новый сет, в который входит шесть литров капучино и огромный макарон. Цена такого удовольствия – 55 BYN. Впрочем, не все потенциальные клиенты его оценили.

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