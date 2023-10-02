"Подаваться должно с бригадой скорой" - Столичное кафе предложило огромную чашку кофе. Что ответили белорусы?

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Опубликовано: 02.10.2023 17:45 , Обновлено: 02.10.2023

Минское бистро «OK|HO» презентовало свой новый сет, в который входит шесть литров капучино и огромный макарон. Цена такого удовольствия – 55 BYN. Впрочем, не все потенциальные клиенты его оценили.

Как утверждают в заведении, данное предложение ограничено всего тремя сетами в день. Поэтому в бистро посоветовали бронировать позицию заранее на официальной странице в Instagram или по номеру телефона.

Также размер французского пирожного – макарон – не уточняется. Однако по фотографиям и видео можно заметить, что он по-настоящему большой!

Действительно, сет удивляет своими объемами и размерами. Но что еще куда интереснее, так это реакция белорусов под видео об этой новинке в TikTok.

[link href=“https://www.tiktok.com/@krisdjunko?refer=embed” title=“@krisdjunko” target=“_blank” rel=“noopener”] @krisdjunko [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7284995197565733638?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - КРИС - королева монтажа” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - КРИС - королева монтажа [/link]

Некоторые комментаторы в шуточной форме отметили, что 6-литровая чашка кофе даже для двоих человек – это слишком много.

«Подаваться это должно с бригадой скорой помощи, а не с макаруном», – написала первая.

«Открыли напротив центра кардиологии?», – отшутился второй.

Третий подметил, что камера блогера при виде такого размера кружки кофе «упала в обморок». Четвертый тут же подцепил и добавил: сердце: “оп! моя остановочка!”.

Можно заметить, что многих белорусов беспокоит реакция организма на употребление такого количества напитка: «И мое сердце не выдержит. Точно не выдержииит», «Это опасно для сердца», «Там мой сахарный диабет и сердечный приступ».

Кроме того, разгорелась полемика о цене подобного сета. Некоторые белорусы посчитали глупым отдавать 55 рублей за такое красочное развлечение.

«Всего за 55р я килограмм суши закажу или мясо», – прокомментировала пользователь социальной сети.

«пхах? всего 55)))мило ..а сколько нужно людей, чтобы ее выпить? или там высокое дно у чашки?», – добавила вторая.

«Я на эти 55 рублей неделю могу жить», – написал третий, продолжая данную тему.

При этом некоторые жители нашей страны, наоборот, вступились за цену подобной позиции и подметили, что это достаточно приемлемая цена.

«Я думала будет стоить 200 руб как минимум, цена отличная», – считает одна из комментаторов.

«Ну это реально недорого. Очевидно, что это берут на 2-3 человек. Объём огромный», – добавила вторая.

«В Москве такой сет с круассаном 130р в бел рублях) поэтому да, цена огонь)», – уточнила третья.

Ранее Телеграф писал, что Слонимский мясокомбинат начал выпуск новой продукции: колбасы черного цвета. Новинка называется «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая».

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