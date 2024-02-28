В России открыли новый минерал. Чем ценен?

Опубликовано: 28.02.2024 14:46 , Обновлено: 28.02.2024

На Заонежском полуострове в Карелии (Россия) ученые нашли новый, ранее неизвестный науке минерал. И уже дали международное название – селеноджуноит. Что сказал о находке профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов?

По сообщению пресс-службы Карельского научного центра РАН, науке уже известен минеральный вид джуноит, его нашли в Австралии. Джуноит содержит большое количество серы, а в селеноджуноите вместо серы – селен.

Минералоги провели ряд исследований, в том числе рентгено-структурный анализ. Установили структуру минерала. Дали название. Утвердили в качестве нового минерального вида.

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Селеноджуноит – минерал темно-стально-серого цвета, встречающийся в виде вкраплений неправильной формы. Что касается его собственных свойств, то, как пояснил профессор Плечов, о том, какие из них окажутся полезными, пока судить рано.

«В науке бывают случаи, когда открывался минерал, который сам по себе практической пользы не приносил, но потом выяснялось, что у него какие-то необычные свойства. И если сам он редкий, по аналогии с ним делают синтетические материалы с теми же свойствами», – рассказал ученый.

Селеноджуноит – 14-й по счету минерал, открытый на территории Карелии.

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