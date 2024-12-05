В НАН РБ пообещали белорусам фиолетовый хлеб, «полезный для зрения и иммунной системы». В каком году?

Опубликовано: 05.12.2024 21:09 , Обновлено: 06.12.2024

В Национальной Академии наук (НАН) Беларуси пообещали, что в скором времени на прилавках белорусских магазинах может появиться отрубной хлеб фиолетового цвета. По словам члена-корреспондента НАН Эромы Урбана, над выведением особого сорта пшеницы такого необычного цвета белорусские селекционеры работают уже порядка 15 лет. Сколько ещё лет придётся подождать?

По словам Урбана, ради выведения фиолетовой пшеницы белорусские селекционеры собрали коллекцию сортов из разных стран, оценили их продуктивность в условиях белорусского климата и путём многочисленных скрещиваний добились того, чтобы признак фиолетового цвета был передан “лучшим продуктивным сортообразцам” озимой пшеницы. Новый сорт получил название “Стефа”.

Такая пшеница, по словам учёного, содержит большое количество натуральных антиоксидантов. Эти вещества известны своими полезными свойствами для кровеносной системы, зрения и иммунной системы.

По данным госагентства БЕЛТА, белорусские учёные уже приступили к “изучению перспектив” использования отрубей такого фиолетового зерна в хлебопекарной промышленности. Однако, на прилавках магазинов фиолетовый хлеб появится не раньше, чем будут завершены все испытания нового сорта. По оценкам НАН, это произойдёт не раньше, чем через три года, то есть в 2028 году.

Уже не новинка?

Отметим, что фиолетовая пшеница не является уникальной разработкой белорусских селекционеров. Так, буквально в начале этого года их коллеги из Российской академии наук объявили о выведении своего фиолетового сорта пшеницы, получившего название “Памяти Коновалова” - по имени генетика Юрия Коновалова. Тот ещё в 1980-е годы начал заниматься выведением сортов растений с фиолетовым цветом зерна.

Впрочем, и российские учёные в этом деле далеко не новаторы: в мире его выращивают довольно активно, а производители такого зерна позиционируют его как более легко усвояемое и полезное за счёт высокого содержания антоцианов.

[info_b]Антоцианы — это окрашенные растительные гликозиды, химические соединения, которые придают цветам, листьям и плодам растений характерный цвет - красного, фиолетового и синего оттенков. Считается, что антоцианы обладают выраженным антиоксидантным эффектом.

Антоцианы также содержатся в чернике, малине и черном рисе. Кстати, именно они придают виноградному вину его глубокий красный цвет. [/info_b]

Родиной фиолетовой пшеницы считается Восточная Африка, а именно - Эфиопия. Злаки такого оттенка на побережье Красного моря учёные впервые обнаружили в 1872 году. Как полагают исследователи, более высокое содержание антоцианов в “африканских” сортах обусловлен адаптацией растений к тамошним условиям и является естественной защитой зерновых от интенсивного солнечного света.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказывал о других “перспективных разработках” белорусской Академии наук - колбасе без мяса, сгущенном молоке почти без сахара, вегетарианском мороженом и сыре из молока французских овец. А этой осенью белорусские учёные пообещали разработать “кефирный продукт”, который теоретически может поспособствовать долголетию.

В НАН Беларуси пообещали выпустить «кефирный продукт» для продления жизни

Между тем, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко поставил под вопрос целесообразность существования Академии наук в нынешнем виде, а также раскритиковал Госкомитет по науке и технологиям (ГКНТ) и отраслевые министерства.

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