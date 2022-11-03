В НАН начали создавать белорусский аналог «Siri» и «Алисы». В чем отличие?

Опубликовано: 03.11.2022 09:04 , Обновлено: 03.11.2022

В Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук (НАН) начали создавать своего голосового помощника. Но там пообещали, что это не будет «копией» Siri от Apple или «Алисы» от Яндекса. Когда планируют презентовать?

Перед разработчиками поставили задачу «сделать собственную “Алису”», рассказал гендиректор института Сергей Кругликов госизданию sb.by,

Он утверждает, что белорусский продукт не станет копией других голосовых ассистентов, а будет «адаптирован ее под наше общество».

Что это значит, Кругликов не уточнил. Лишь отметил, что сейчас специалисты думают, в каких сферах его можно применить. Например, в работе колл-центров и «Белтелекома».

Также ученые планируют сделать из голосового помощника «не просто собеседника, а новый продукт, который позволял бы ориентироваться в разных областях знаний».

Кстати, по его словам, прототип белорусской Siri уже готов. Однако показать готовую разработку планируют лишь к концу 2023 года.

Ранее Телеграф писал, что белорусские ученые завершают разработку таблеток для лечения коронавируса. По их словам, уже готова «технология получения субстанции, наработана субстанция и ее таблеточная форма, она заложена на хранение».

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А в Национальной академии наук разработали и выпустили мощные «офисные суперкомпьютеры», которые закупил и «даже Китай». Об этом заявил глава НАН Владимир Гусаков в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

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