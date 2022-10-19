Академия наук Беларуси выпустила «офисный суперкомпьютер» с мощностью как два Xbox

Опубликовано: 19.10.2022 11:54 , Обновлено: 19.10.2022

Ученые Национальной академии наук разработали и выпустили мощные «офисные суперкомпьютеры», которые закупил и «даже Китай». Об этом заявил глава НАН Владимир Гусаков в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

«Академия наук разрабатывает суперкомпьютер! 20 триллионов операций в секунду, а сейчас уже даже и больше. Но это офисный суперкомпьютер. Мы его вот поставили Министерству образования, даже Китай закупил. Учитывая развитие микроэлектроники в этой стране, если китайцы закупают, оно имеет значимость и ценность», — сказал он.

Для сравнения: игровая приставка Xbox Series X, которая стоит более 700 долларов, имеет мощность в 12 терафлопс (12 триллионов операций в секунду). А приставка Sony PlayStation 5 за 870 долларов выдает 10 терафлопс.

То есть, исходя из слов Гусаков, белорусский «офисный суперкомпьютер» превосходит названные приставки по мощности в 2 раза.

Ранее Телеграф писал, что серийное производство ноутбуков «Горизонт» пообещали наладить в ноябре 2022 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга Юрий Предко. Как признавался Александр Лукашенко, в этой технике всего «12% белорусского». Он пообещал, что к концу года «будет 30%».

По словам Предко, на рынок планируют выпустить более 80 моделей ноутбуков.

«Горизонт» пообещал начать выпуск 80 моделей «своих» ноутбуков в ноябре

Также на «Горизонте» сообщали, что планируют продавать свои ноутбуки от 1300 белорусских рублей. Например, такую примерную сумму установили на компьютеры в базовой комплектации, с диагональю 15,6 дюймов.

Новость Телеграф