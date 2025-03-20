В нацпарке «Припятский» учёные вновь обнаружили это животное. Его там не видели с 1981 по 2023 год

Опубликовано: 20.03.2025 20:14 , Обновлено: 21.03.2025

Бурый медведь, чьё появление в национальном парке «Припятский» стало новостью в 2023 году после более чем 40-летнего отсутствия, похоже, решил обосноваться в этих краях. Фотоловушка зафиксировала хищника 20 марта, что может свидетельствовать о его зимовке на территории парка.

Первое за долгие годы появление медведя в «Припятском» учёные зарегистрировали в сентябре 2023 года, сказано на сайте нацпарка. До этого последний раз его видели здесь лишь однажды — в 1981 году. Возвращение хищника вызвало большой интерес у научного сообщества. Тогда медведь отметился визитом на пасеку возле деревни Славинск, где полакомился мёдом.

В 2024 году осенние «визиты» медведей участились. Они разоряли пасеки в окрестностях деревень Торгошин, Снядин, Хлупин, Переров и Переровский Млынок. Эти заходы считались транзитными, то есть в поисках пищи. [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?ll=28.098274%2C52.045434&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=13.04” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

В марте 2024 года местные жители сообщали о свежих следах, включая экскременты у клюквенного болота и следы когтей на сосне с дикими пчёлами. Но тогда подтверждения зимовки медведя не было.

Теперь, благодаря фотоловушке, у научных сотрудников появилась возможность не только подтвердить факт зимовки, но и провести мониторинг предположительного места обитания медведя и собрать больше информации о его жизни в парке.

Это открытие «дало надежду» учёным на восстановление популяции бурого медведя в регионе.

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