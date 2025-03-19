"Не очень комфортно себя чувствуют" - В Минлесхозе отчитались, каких диких животных в Беларуси стало больше в 4-11 раз

Опубликовано: 19.03.2025 14:52 , Обновлено: 19.03.2025

Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (Минлесхоз) Александр Козорез сообщил 19 марта, что в Беларуси есть три вида диких животных, которые за последние 30 лет пережили всплеск численности.

По словам чиновника, наибольший прирост показала численность оленя благородного, которых за три десятка лет стало больше в 11 раз. Рост составил с 4,5 тысяч до 50,5 тысяч особей.

“Это один из самых ярких примеров восстановления биологического вида на нашей территории за такой короткий срок”, - повалился успехами представитель Минлесхоза.

Также Александр Козорез рассказал о росте поголовья лосей, которых стало больше в 3,6 раза: с 13 тысяч до 47,5 тысяч особей.

“Этот вид очень важен для бореальных лесов, для нашей северной части Беларуси. Сегодня, в рамках потепления климата, они не очень комфортно чувствуют себя на территории Беларуси, но меры, которые принимаются по управлению популяцией, ресурсами, позволяют этому виду динамично увеличивать свою численность и использоваться, в том числе”, - рассказал чиновник, не уточнив как используют лосей в Республике.

Также по словам Александра Козореза, в Беларуси расплодились косули, которых 30 лет назад было 34 тыс, а теперь стало 138 тыс. Таким образом прирост численности этих диких животных составил в 4 раза.

Ранее Telegraf.news писал, что лоси, перебегающие дорогу где-то вблизи леса, — зрелище, которое едва ли можно назвать удивительным для многих белорусов. Однако иногда животные не спешат покидать проезжую часть и находят повод задержаться на дороге. Так сразу несколько белорусов сняли на видео с лосями, которые облизывали асфальт. Эти видео быстро стали вирусными в TikTok и вызвали у белорусов много вопросов к ведомствам.

«Честно, страшновато» — Видео с лижущими асфальт лосями в TikTok породило десятки вопросов сразу к нескольким белорусским ведомствам