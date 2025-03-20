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Опубликовано: 20.03.2025 14:53 , Обновлено: 20.03.2025

Жители микрорайона Ольшанка в Гродно обеспокоились участившимися визитами лис. По их словам, рыжие хищники начали вести себя в городе «по-хозяйски» и представлять опасность для домашних животных и людей.

По словам читателя издания NewGrodno.by, лисы регулярно появляются в районе улиц Огинского и Отечественной.

«Люди уже устали от их нашествия. Тем более, звери опасные. На днях на глазах у всех лиса растерзала кота», — рассказал он.

Хотя дикие животные (лоси, косули, бобры) и раньше появлялись в Гродно, в том числе и в центре города, по данным источника, в последнее время именно лисы стали частыми гостями в жилых районах.

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