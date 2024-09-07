Уже началось? Астрономы объявили о возможном сближении "Млечного Пути" с туманностью "Андромеда"

Опубликовано: 07.09.2024 18:18 , Обновлено: 07.09.2024

Учёные из Австралии и США пришли к выводу, что "Млечный Путь" быстрее, чем ожидалось, начал сближаться с туманностью "Андромеда". По мнению астрономов, через 4,5 миллиарда лет во Вселенной появится новая галактика — "Млечная звезда" или "Млекомеда", а жизнь на Земле уже не будет прежней.

Учёные из Австралии и Соединённых Штатов опубликовали результаты масштабного исследования, где пришли к выводу: наша галактика быстрее, чем предполагалось, сближается с туманностью “Андромеда”, в результате чего они должны столкнуться и образовать новый “объект” во Вселенной.

Используя космический аппарат Keck, астрономы заглянули на 90 тысяч световых лет за край галактики, чтобы проанализировать изменения в окологалактической среде — тонкой газовой пелене, которая заполняет свободные промежутки между различными звёздными системами. Исследуя эту структуру, учёные обнаружили доказательства того, что Млечный Путь уже начал своё сближение с Андромедой.

[info_b]Андромеда — ещё одна спиральная галактика, расположенная примерно в 2,5 миллионах световых лет от “Млечного Пути”, что делает её нашим ближайшим соседом. При этом, по мнению учёных, “Андромеда” состоит как минимум из 400 шаровых звёздных скоплений, что в 2-3 раза больше, чем в нашей галактике.[/info_b]

Учёные предполагают, что две галактики сольются в одну огромную эллиптическую систему, которая получит название “Млечная звезда” или “Млекомеда”. Однако вопрос о том, как это повлияет на Солнечную систему, ещё непонятно. Тем не менее в 2007 году эксперты с 50%-ой вероятностью заявили, что Солнечная система будет удалена от ядра галактики в три раза дальше, чем теперь. Другие исследователи предсказали примерно 12%-ую вероятность того, что Солнечная система “будет выброшена в глубокий космос”.

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Что касается НАСА, то они пришли к выводу, что Земля и другие планеты, скорее всего, выживут, хотя “могут принять новые координаты”. Однако к тому времени это уже не будет иметь значения, поскольку Земля больше не сможет поддерживать земную жизнь в том виде, в котором она есть сейчас, передала британская газета The Sun.

К моменту, когда галактики столкнутся всерьёз, поверхность нашей планеты будет слишком горячей, чтобы поддерживать жидкую воду. Яркость Солнца с каждым миллиардом лет будет увеличиваться примерно на 10%, и в какой-то момент поверхностные воды Земли полностью испарятся. Тем не менее, планета всё равно окажется в центре межгалактического слияния. Хорошие новости заключатся в том, что мы этого не увидим. По прогнозам учёных, полное столкновение “Млечного Пути” и “Андромеды” произойдёт примерно через 4,5 миллиарда световых лет.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные NASA, скорее всего, нашли свидетельства существования большого подземного резервуара жидкой воды на Марсе. Фактически речь идёт об объемах сопоставимых с гигантским океаном. Воды настолько много, что она могла бы покрыть всю планету глубиной до 2 километров.

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