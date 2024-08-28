Учёные выявили в мозге человека 6 типов любви. В чём различие и какая сильнее?

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Опубликовано: 28.08.2024 10:38 , Обновлено: 29.11.2024

Учёные из Финляндии провели исследование с использованием МРТ-сканирования, чтобы точно определить, в какой области мозга зарождается любовь человека к партнёру, другу, питомцу и не только. Согласно их данным, человек может испытывать 6 видов любви.

Чтобы точно определить, в какой части мозга ощущается любовь, исследователи отобрали 55 человек, которые, по их словам, находились в любящих отношениях.

Участникам зачитывали серию коротких рассказов, каждый из которых описывал отдельный тип любви, когда они находились в аппарате МРТ.

Например, чтобы вызвать чувство родительской любви, участникам зачитывали: «Вы впервые видите своего новорожденного ребенка. Ребенок мягкий, здоровый и крепкий — величайшее чудо вашей жизни. Вы чувствуете любовь к малышу».

Чтобы обеспечить базовые показатели для сравнения, участникам также было предложено несколько скучных и нейтральных сценариев, например, взгляд из окна автобуса.

Участники давалось 10 секунд, чтобы представить себя в этой ситуации, в то время как исследователи тщательно записывали состояния их мозга.

Объединив результаты каждого из участников, исследователи смогли создать карту шести различных типов любви.

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Какие типы любви существуют и какой сильнее?

В ходе исследования учёные выяснили, что что большинство видов любви, который ощущают люди, активируют схожие области социальных регионов мозга.

«Модель активации любви формируется в социальных ситуациях в базальных ганглиях, на средней линии лба, в предклинье и в височно-теменном соединении по бокам затылка», - заметил руководитель исследования Доктор Пярттюли Ринне.

Карта мозговой активности при различных видах любви: 1. Любовь к партнёру; 2. Родительская любовь; 3. К другу; 4. К незнакомцу; 5. К домашнему питомцу; 6. К природе. Фото: Daily Mail.

Всего учёные выявили и исследовали 6 типов любви:

любовь к партнёру,

родительская любовь,

любовь к питомцу,

любовь к природе,

любовь к незнакомцам.

Главное различие между типами любви заключается в интенсивности вызываемой ими мозговой активности.

В то время как романтическая любовь сильнее всего ощущается в социальных областях мозга, любовь родителей к своим детям вызывает самую сильную реакцию из всех, выяснили учёные.

«При родительской любви происходит активация глубоко в системе вознаграждения мозга в области полосатого тела при представлении любви, и этого не наблюдалось ни при каком другом виде любви», - рассказал Ринне.

Оказалось, что чем ближе человек, тем интенсивнее активизируются социальные области мозга в ответ на это чувство любви.

Следом за родительской любовью по своей интенсивности шла романтическая любовь (к партнёру).

Однако на характер активации мозга влияла не только близость к объекту любви, но и его тип.

Например, любовь к домашним животным и любовь к природе вызывают совершенно иные модели активации, чем любовь к другим людям.

Так, любовь к природе активирует области центра вознаграждения, связанные с визуальной обработкой и пространственным восприятием.

Однако, результаты сканирования участников, которые имели домашних животных показали, что их мыслительные процессы при прослушивании рассказа о любимом питомце активировало социальные области мозга, которые обычно связаны с любовью к людям.

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Это подтвердило предположение о том, что любовь людей к своим питомцам действительно может выходить за рамки видовых границ.

“Если рассматривать любовь к домашним животным и связанную с ней мозговую активность, то области мозга, связанные с социальностью, статистически показывают, имеет ли человек питомца. У владельцев домашних животных эти зоны активизируются сильнее, чем у тех, у кого их нет”, - заметил учёный

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Источник фото: Medicai.io