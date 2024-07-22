"Не должно быть там" - Марсоход Curiosity сделал на Маре находку, которая шокировала учёных

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Опубликовано: 22.07.2024 11:31 , Обновлено: 22.07.2024

Марсоход NASA Curiosity, по словам учёных, обнаружил что-то "умопомрачительное" на Марсе, чего "там быть не должно". Речь идёт о желтовато-зеленых кристаллах чистой серы. Открытие было сделано 30 мая, когда Curiosity путешествовал по каналу Гедиз-Валлис, проходящему по части горы Шарп высотой в 5,5 километров, к подножию которой марсоход поднимался с 2014 года.

Учёные заявили, что однотонный вездеход NASA обнаружил во время поисков химических доказательств того, что Красная планета когда-то была пригодна для жизни. Curiosity случайно расколол белые камни, когда проходил через канал Гедиз-Валлис, обнаружив “странные” структуры, которые дополняют растущее число свидетельств того, что Марс когда-то был пригодным для жизни миром.

Научный сотрудник проекта Curiosity Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada) признался: “Найти месторождение камней, сделанных из чистой серы, - все равно что найти оазис в пустыне… Этого не должно было быть, поэтому теперь мы должны это объяснить. Открытие странных и неожиданных вещей - вот что делает исследование планет таким захватывающим”.

Белые камни на поверхности Марса таили настоящее сокровище из серы.

“Я думаю, что это самая странная находка за всю миссию и самая неожиданная”, - сказал Васавада CNN.

В сочетании с другими элементами сера издает резкий запах, но чистая сера, обнаруженная на Марсе, не имеет запаха. По мнению учёных, сера, возможно, сыграла ключевую роль в зарождении жизни на Земле более четырех миллиардов лет назад, когда атмосфера была богата серой и углеродом, которые выделялись в результате вулканической активности. Микробы метаболизировали изотопы серы, выделяя кислород и начали процесс насыщения им атмосферы, известный как “Кислородная катастрофа”.

Кристаллы чистой серы на Марсе.

[inf]Кислородная катастрофа (кислородная революция, также англ. Great Oxidation Event, букв. «Великое окисление») — глобальное изменение состава атмосферы Земли, которое началось в самом начале протерозоя около 2,45 млрд лет назад. Результатом “Кислородной катастрофы” стало появление в составе атмосферы свободного кислорода и изменение общего характера атмосферы. Сам же кислородный фотосинтез возник у цианобактерий 2,7—2,8 млрд лет назад. Но на насыщение атмосферы ушло более 300 млн лет. [/inf]

Исследователи, хотя и не утверждают, что открытие Curiosity указывает на существование жизни на Марсе в прошлом, но заявили, что находка вошла в растущее число свидетельств существования на Марсе других элементов, необходимых для жизни, включая углерод, водород, азот, кислород и фосфор.

Открытие также показывает, что на Марсе была вода, которая также является ключевым компонентом для жизни.

Канал Гедиз-Валлис - одна из главных причин, по которой научная группа захотела посетить эту часть Марса. Этот регион расположен чуть южнее марсианского экватора. Ученые полагают, что канал был прорезан потоками жидкой воды. Цель исследования состояла в том, чтобы лучше понять, как менялся этот ландшафт миллиарды лет назад, и недавние находки позволили сделать некоторые выводы.

С тех пор как Curiosity прибыл в канал в начале этого года, ученые изучали, были ли древние паводковые воды или оползни причиной образования больших скоплений камней и валунов, которые возвышаются на дне канала.

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