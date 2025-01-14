Учёные объяснили, почему усталость женщин не замечают, а усталость мужчин переоценивают

Опубликовано: 14.01.2025 14:22 , Обновлено: 14.01.2025

Наверняка многим женщинам приходилось сталкиваться с тем, что их усталость оставалась незамеченной, в то время как усталость мужчин и их необходимость в отдыхе не подвергались сомнению. Оказалось, у такого феномена гендерного восприятия усталости есть научное объяснение. Учёные NASA выяснили, что влияет на то, почему женская усталость недооценивается. Telegraf.news узнал подробности и собрал результаты других подобных исследований.

Учёные из NASA связывают больше половины всех космических и авиационных происшествий с усталостью, которую могут испытывать члены экипажа. С этой целью они решили диагностировать степень утомления при помощи специально разработанного метода оценки. Для этого исследователи решили, обратить внимание на невербальные сигналы, например, язык тела.

В ходе исследования добровольцам мужского и женского пола было предложено в течение пяти минут поговорить с незнакомцем, а затем оценить уровень усталости, который они чувствовали в тот момент.

Степень их усталости измерялась по шкале от 0, что означает полное отсутствие усталости, до 10, что означает максимально возможную степень истощения.

Позже отдельная группа из 71 участника посмотрела видеозаписи этих разговоров с отключённым звуком и оценила, насколько усталым, по их мнению, был каждый из говорящих в тот момент.

Хотя никакой связи между невербальными сигналами и самооценкой усталости учёные не заметили, они обнаружили некоторые существенные различия между полами.

«Обычно наблюдатели недооценивали степень усталости, о которой сообщали сами женщины, но переоценивали степень усталости, о которой сообщали мужчины», - поделилась итогоми исследования ведущий автор исследования, доктор Морган Стосик.

В среднем усталость женщин недооценивали на 1,3 балла, в то время как усталость мужчин оценивали примерно на 0,9 балла выше, чем они сами.

По мнению учёных, одной из причин этого могли стать усилия, которые мужчины и женщины прилагали, чтобы быть общительными, несмотря на усталость.

Исследователи, отслеживая язык тела участников, обнаружили, что мужчины прилагали меньше усилий для общительности, когда уставали. Это, вероятно, создавало впечатление, что они испытывали большую усталость, чем женщины. Участницы же, напротив, были более внимательны и поддерживали прямой зрительный контакт, даже чувствуя усталость.

Хотя это нельзя назвать точным маркером уровня усталости, наблюдатели могли ошибочно воспринимать такое поведение как «подлинный признак бдительности».

«Наблюдатели интерпретировали такое поведение как сигнал, свидетельствующий о том, что женщины менее утомлены», — рассказала доктор Стосик изданию The Times.

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Недооценивание дискомфорта женщин подтверждалась и другими исследованиями

Как узнал Telegraf.news, это не единственное исследование, которое демонстрирует недооценку дискомфорта, испытываемого женщинами.

Так, ранее учёные NASA изучали вопросы восприятия и оценки боли, которую испытывают мужчины и женщины.

В ходе одного из экспериментов учёные накладывали жгут на плечи участников и просили их выполнять упражнения на хват кистей, чтобы вызвать боль.

Несмотря на дискомфорт, наблюдатели постоянно недооценивали силу боли, которую испытывали женщины, и переоценивали боль, которую испытывали мужчины.

Более того, есть исследования, которые показали, что женская боль часто не воспринимается всерьёз, даже в медицинских учреждениях.

Так, в ходе исследования, проведённого учёными из Университета Майами, выяснилось, что ожидание того, что женщины должны быть более выразительными, привело к тому, что наблюдатели стали преуменьшать очевидные признаки травм.

В 2024 году было также проведено исследование, которое показало, что пациенты женского пола с меньшей вероятностью получают правильное лечение в отделении неотложной помощи, поскольку их считают «истеричными и склонными к преувеличениям».

Анализ более 21 000 пациентов показал, что женщинам реже назначали обезболивающие препараты и чаще игнорировали их симптомы.

Мужчинам же чаще выписывали анальгетики или антидепрессанты, а также чаще запрашивали их лабораторные анализы, чтобы лучше разобраться с их проблемами.

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