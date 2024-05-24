Часто испытываете разочарование и усталость? Проверьте, не страдаете ли вы "избыточным мышлением"

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Опубликовано: 24.05.2024 15:34 , Обновлено: 24.05.2024

Приходилось ли вам слышать о чрезмерном мышлении? Скорее всего, вы и сами переживали такие дни, когда мыслительный процесс отбирал много сил и не приносил никаких плодов. Действительно, анализировать всю поступающую информацию либо думать о каком-то волнующем деле может быть очень утомительно. Психолог Дженнифер Л. Тайц рассказала, почему стоит избегать избыточного мышления и как восстановить контроль над своими мыслями.

Почему много думать плохо?

Чрезмерное мышление, или паралич анализа, — это все более обсуждаемый феномен, который затрагивает практически всех. Оно проявляется в глубоком анализе каждого, даже самого маленького действия, которое мы пытаемся совершить. Это может быть выбор наряда на работу, продуктов питания в магазине, фильма или сериала на вечер, книги, музыки, встречи – эти примеры можно перечислять бесконечно.

Чрезмерное мышление очень подавляет, и каждый анализ заставляет нас чувствовать усталость и разочарование, что отражается на профессиональной деятельности и социальных отношениях. Люди, испытывающие аналитический паралич, часто считают, что у них нет соответствующих компетенций или знаний для принятия логического решения, и каждый из них будет восприниматься другими негативно.

Психологи ищут источник чрезмерного мышления в страхе перед будущим. Боязнь того, что вот-вот произойдет, может парализовать и усложнить жизнь. К счастью, есть способы помочь с этим бороться. Однако если они не окажутся эффективными, стоит задуматься о консультации с психологом.

Распознавайте сигналы

Психолог Дженнифер Л. Тайц рекомендует научиться распознавать ситуации, когда мы склонны слишком много думать. Вам следует учитывать, в какое время суток вы чаще всего испытываете аналитический паралич и сопровождается ли он физическими симптомами, такими как сжимание челюстей или дрожание рук. Стоит задуматься о ситуациях, когда раздумий не происходит, несмотря на трудное решение. Выводы, которые вы сделаете, проанализировав ситуацию, могут стать ключом к разработке соответствующих стратегий, помогающих бороться с чрезмерным мышлением. Вы также можете быть очень чувствительным человеком – распознайте признаки, указывающие на это.

Дистанцируйтесь от своих мыслей

В этом аспекте речь идет не о дистанции в отношениях с другими, а с собственными мыслями. Стоит посмотреть на проблему шире, ведь нервозность может привести к негативным и бесплодным выводам. Самодистанцирование помогает нам взглянуть на ситуацию так, как если бы вы смотрели на пятно на стене, а не принимали в нем непосредственное участие.

Замените «почему» на «как»

Самый простой способ заменить негативное мышление более конструктивным — это изменить вопрос «почему я?» на «как я могу себе помочь?». В качестве примера психолог приводит свидание. Если первая встреча прошла успешно, но собеседник потом не ответил, лучше подумать, что мы можем сделать, чтобы вечер прошел спокойно, а не зацикливаться на том, почему снова не получилось.

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Практикуйте выразительное письмо

Когда вам нужно обработать собственные эмоции или переживания, лучше записать их на бумаге в выразительной форме. Этот метод может состоять из трех этапов:

В первый день запишите на листе бумаги мысли, которые вас беспокоят.

На второй день напишите, как этот опыт повлиял на вас.

На третий день напишите о том, как этот опыт повлиял на вашу жизнь

Практика экспрессивного письма помогает нам узнать себя, создавая при этом своего рода дистанцию, которая помогает нам взглянуть на проблему с другой точки зрения. У письма от руки есть еще одно преимущество – это настоящая тренировка для нашего мозга.

Будьте сознательными

По мнению психолога, стоит отложить негативные мысли «на потом». Если они начнут вас мучить, стоит определить лучшее время, когда вы теоретически захотите к ним вернуться. Вероятно, вы будете настолько заняты, что забудете о своем решении и это поможет вам сохранить состояние ровным.

Также стоит сосредоточиться на «здесь и сейчас» и найти занятие, позволяющее забыть о мире. Это может быть интенсивная тренировка, прогулка, использование дыхательных техник или расслабляющее хобби (рисование, вязание крючком или вождение автомобиля).

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