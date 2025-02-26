Учёные NASA "отменили" столкновение астероида 2024 YR4 с Землёй в 2032 году

Опубликовано: 26.02.2025 14:40 , Обновлено: 26.02.2025

После двух месяцев наблюдений учёные из NASA и Европейского космического агентства (ESA) практически полностью исключили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй в 2032 году. Напомним, ранее эксперты утверждали, что это возможно примерно на 3%.

Интересно, что в какой-то момент вероятность столкновения составляла около 3% и была самой высокой среди мировых рейтингов рисков, которые связаны с астероидами. Однако спустя время исследователи из ESA снизили шансы падения на Землю до 0,001%. По данным NASA, они и того меньше — всего 0,0017%.

«Этого результата мы ожидали с самого начала, хотя и не были на 100% уверены, что это произойдёт», — отметил глава Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Ходас. Он добавил, что на сегодняшний день вероятность столкновения с Землёй “ничтожно мала” и что такой вариант событий “практически исключён”.

Тем не менее, учёные планируют и дальше следить за потенциально опасным небесным телом, поскольку шансы того, что он врежется в Луну, чуть больше — 1,7%. Хотя, по словам Ходаса, скорее всего они тоже снизятся. Планируется, что космический телескоп Webb максимально приблизится к астероиду в марте, чтобы точно определить его размер, передало международное информагентство Associated Press.

Напомним, изначально предполагалось, что астероид под названием 2024 YR4 может высвободить в 500 раз больше энергии, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Тогда эксперты отмечали, что диаметр небесного тела составляет от 40 до 100 метров, а в случае падения радиус взрыва может достигнуть до 50 километров, уничтожив всё на своём пути.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из Китая начали набирать специалистов для «планетарной обороны» после обнаружения 2024 YR4, который, как предполагалось, мог столкнуться с Землёй в 2032 году. Планировалось, что выпускники вузов будут отслеживать небесные тела и предупреждать об их опасности для человечества.

Минобороны Китая объявило о наборе учёных для «планетарной обороны» от астероидов