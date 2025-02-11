Минобороны Китая объявило о наборе учёных для "планетарной обороны" от астероидов

Опубликовано: 11.02.2025 12:52 , Обновлено: 11.02.2025

Учёные из Китая начали набирать специалистов для "планетарной обороны" после обнаружения крупного астероида, который с вероятностью 2,2% может столкнуться с Землёй в 2032 году. Планируется, что выпускники вузов будут отслеживать небесные тела и предупреждать об их опасности для человечества.

На днях Европейское космическое агентство (ESA) повысило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй с 1 до 2,2%, поставив его на первое место в списке рисков для планеты. По оценкам учёных, размеры объекта достигают до 90 метров в диаметре, передало местное издание South China Morning Post.

Напомним, астероид 2024 YR4 открыли в конце декабря прошлого года в чилийской обсерватории ATLAS. Астрономы назвали его самым опасным явлением для Земли с 2004 года и предупредили о возможном столкновении в 2032-м. Как отмечает издание, для предотвращения этого сценария существуют различные методы, в частности, в 2022 году NASA провело первое в мире успешное испытание по изменению траектории астероида.

Ранее Telegraf.news писал, что если астероид всё же столкнётся с Землёй, наиболее вероятное место падения — центральная Африка или Атлантический океан. В случае удара по суше радиус разрушений может составить 30 километров, а явление будет видно в радиусе 700 километров. Также мы рассказывали о другом возможном варианте развития событий — близком пролёте, который оценивается в 94%.

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