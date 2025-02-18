NASA увеличила вероятность столкновения астероида с Землёй в 2032 году. В зоне риска более 100 млн человек

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Опубликовано: 18.02.2025 15:45 , Обновлено: 18.02.2025

Учёные NASA повысили вероятность столкновения астероида 2024 YR4, который летит сквозь космос со скоростью 48000 км/ч в сторону Земли. Если раньше, согласно оценкам экспертов, возможность падения на нашу планету составляла 2,2%, то теперь она увеличилась до 2,6%. Если столкновение произойдёт, под угрозой окажутся более 100 миллионов человек.

Астероид под названием 2024 YR4 может высвободить в 500 раз больше энергии, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Согласно последним данным, исследователи NASA увеличили вероятность столкновения с Землёй до 2,6%, или 1 к 38. Это чуть меньше, чем самый высокий в истории рейтинг риска падения астероида Апофис — 2,7%, который сперва присвоили, а потом понизили.

Эксперты отмечают, что диаметр небесного тела составляет от 40 до 100 метров, а в случае падения радиус взрыва может достигнуть до 50 километров, уничтожив всё на своём пути. Прогнозы Европейского космического агентства (ESA) показывают, что траектория астероида может пересечься с орбитой Земли 22 декабря 2032 года.

При этом наиболее опасная зона простирается через несколько самых густонаселённых районов мира, включая Боготу, Абиджан, Лагос, Хартум, Мумбаи, Калькутту и Дакку — города с общим населением более 110 миллионов человек, передала британская газета The Sun.

Возможная траектория пролёта астероида над Землёй

“По мере получения новых данных об орбите астероида вероятность его столкновения будет становиться более очевидной”, — отметил член NASA Моли Вассер. Чтобы уточнить оценку рисков, организация планирует направить космический телескоп «Джеймс Уэбб» на астероид 2024 YR4 в марте 2025 года.

«Возможно, что астероид не будет представлять опасности столкновения… Также возможно, что вероятность его столкновения продолжит расти. При этом есть небольшая надежда (0,3% вероятности), что вместо этого пострадает Луна”, — добавил Вассер. Если это произойдёт, Земля станет свидетелем взрыва мощностью 8 мегатонн в космосе, а на Луне останется кратер шириной почти 2 километра.

Европейское космическое агентство (ЕSА) заявило, что в ближайшие месяцы также проведёт подробную оценку размеров и траектории полёта. Тем временем наземное наблюдение будет продолжаться до апреля, после чего астероид станет слишком тусклым для наблюдения вплоть до июня 2028 года.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из Китая начали набирать специалистов для “планетарной обороны” после обнаружения крупного астероида, который с вероятностью 2,2% может столкнуться с Землёй в 2032 году. Планируется, что выпускники вузов будут отслеживать небесные тела и предупреждать об их опасности для человечества.

Минобороны Китая объявило о наборе учёных для «планетарной обороны» от астероидов