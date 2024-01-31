В сети появились новости о найденной жизни на Марсе. В НАСА не опровергли и назвали время, когда скажут точно

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Опубликовано: 31.01.2024 11:03 , Обновлено: 31.01.2024

Вода является очень многообещающим индикатором, когда дело доходит до поиска жизни. А изображения, полученные радаром марсохода Perseverance, дали учёным надежду, что они, вероятно, уже нашли следы жизни на Марсе. Это могут быть окаменелости в глубине многообещающего кратера.

Некоторые СМИ поторопились сообщить, что жизнь на Марсе уже могли найти. Так там интерпретировали сведения, что марсоход Perseverance исследовал кратер Езеро, где он обнаружил отложения, отложенные водой, подтверждая предположения о том, что три миллиарда лет назад в этом месте текла жидкая вода.

Шестиколесная земная машина размером с автомобиль сделала подземные снимки марсианского кратера, позволив ученым увидеть поперечное сечение слоев породы высотой около 20 метров. Полученные результаты подтвердили то, что уже давно предполагали предыдущие исследования, - что холодный, засушливый, безжизненный Марс когда-то был теплым, влажным и, возможно, пригодным для жизни.

Ученые выбрали кратер Езеро для миссии марсохода из-за того, что ранее в бассейне были обнаружены богатые водой минералы. Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Красной планеты, также показал, что кратер содержит глины, которые образуются только в присутствии воды.

Команда, управляющая марсоходом, заявила, что данные Perseverance доказывают, что в бассейне текла вода. Результаты были получены с помощью прибора Perseverance, который излучает радиолокационные волны под поверхностью Марса длиной в 10 сантиметров и измеряет импульсы, отраженные с глубины около 20 метров под поверхностью.

Ученые смогли заглянуть вглубь кратера, обнаружив два различных периода отложения осадочных пород в середине двух слоев эрозии.

Команда из Калифорнийского университета (UC) в Лос-Анджелесе и Норвежского университета Олсо отметили, что дно кратера под дельтой миллионы лет назад не было равномерно плоским, что могло означать только то, что водная эрозия произошла до отложения озерных отложений.

“Радарные изображения показывают, что отложения являются правильными и горизонтальными — точно так же, как отложения, отложенные в озерах на Земле. Существование озерных отложений подозревалось в предыдущих исследованиях, но было подтверждено этим исследованием”, - поделились исследователи.

Марсоход также собрал образцы донных отложений на поверхности кратера, и некоторые из них предполагают, что среди них могут быть органические соединения.

Образцы, полученные с места исследований, очень обнадеживают, и автор нового исследования Дэвид Пейдж из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, [link href=“https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi8339” rel=“noopener” target=“_blank”] опубликованного [/link] в журнале Science Advances, заявил, что образцы, полученные марсоходом, “многообещающие”.

Однако землянам придется подождать, пока образцы, собранные марсоходом, вернутся на Землю. НАСА и ЕКА (Европейское космическое агентство) пока только разрабатывают способы доставки первых образцов марсианского грунта на Землю для их детального изучения. И марсоход Perseverance на самом деле является первым звеном этой международной межпланетной эстафетной команды. Его работа заключается в сборе и хранении образцов на Марсе. Согласно планам миссии, другой спускаемый аппарат для сбора образцов может приземлиться вблизи кратера Езеро или даже в нем, доставив небольшую ракету, на которую были бы загружены образцы, собранные Perseverance. А ещё два вертолета, подобных Ingenuity, обеспечили бы дополнительную возможность для сбора образцов на поверхности Марса.

Ракету с образцами, взлетевшую с Красной планеты, должен будет захватить другой космический аппарат на орбите Марса, а затем доставить на Землю в целости и сохранности в начале-середине 2030-х годов. И только тогда первые приведенные на землю образцы Марса смогут ответить на ключевой вопрос: существовала ли когда-либо жизнь на Марсе?

“Только доставив образцы на Землю, мы сможем по-настоящему ответить на этот вопрос, используя самые сложные, ультрасовременные лаборатории, в то время, когда будущие поколения смогут изучать их, используя методы, которые еще предстоит изобрести”, - уточнили в НАСА.