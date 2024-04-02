Марс был пригоден для жизни на миллионы лет дольше, чем думали раньше - NASA

Опубликовано: 02.04.2024 20:25 , Обновлено: 02.04.2024

Ученые NASA заявили, что Марс, возможно, был пригоден для жизни на миллионы лет дольше, чем считалось ранее. Они утверждают, что поверхность Красной планеты когда-то была покрыта океанами, озерами и реками.

На заре существования Солнечной системы Марс напоминал Землю, передает The Times предположение учёных. Эта теория означает, что жизнь могла развиться в марсианских водах, но недостаточно долго, чтобы стать сложными организмами.

Ранее считалось, что Марс лишился воды в гесперийский период, примерно 3,7-2,9 миллиарда лет назад. Теперь ученые полагают, что вода могла быть на Марсе до позднего гесперийского периода.

Смещение Венеры и Марса, спиральная галактика. В NASA показали, что искать на небе в феврале

[inf]Гесперийский период — период геологической истории Марса (от 3,74—3,5 до 3,46—2,0 млрд лет назад). Назван по Гесперийскому плато (лат. Hesperia Planum) или плато Гесперид.[/inf]

Исследователи из Имперского колледжа Лондона теперь “обнаружили признаки того, что в кратере Гейла на Марсе, бассейне диаметром около 160 км к югу от экватора, было много воды еще долгое время после того периода, когда считалось, что планета стала сухой и негостеприимной”.

Исследовательская группа марсохода Curiosity также обнаружила деформированные слои в песчанике пустыни, которые, по их словам, могли образоваться только под воздействием воды. Однако ученые полагают, что любая жизнь на Марсе была уничтожена, когда жидкая вода исчезла с поверхности планеты около трех миллиардов лет назад.

Доктор Стивен Банхэм, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Geology, и научный сотрудник Имперского факультета наук о земле и инженерии, рассказал: “Изучение песчаника показало, что воды, вероятно, было [на Марсе] в изобилии совсем недавно и дольше, чем считалось ранее, но в результате какого процесса вода покинула эти места?”

Среди учёных существуют противоречивые предположения о том, что произошло с водой. Исследования показывают, что она могла испариться в космос по мере разрежения атмосферы планеты. Или же образовала ледяной слой вечной мерзлоты.

Ранее Telegraf.news сообщил, что вода является очень многообещающим индикатором, когда дело доходит до поиска жизни. А изображения, полученные радаром марсохода Perseverance, дали учёным надежду, что они, вероятно, уже нашли следы жизни на Марсе. Это могут быть окаменелости в глубине многообещающего кратера.

В сети появились новости о найденной жизни на Марсе. В НАСА не опровергли и назвали время, когда скажут точно