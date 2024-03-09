Ученые объявили о прогрессе в воскрешении мамонта

Опубликовано: 09.03.2024 12:52 , Обновлено: 09.03.2024

Генетики их компании Colossal Biosciences сообщили, что достигли определенных успехов в воскрешении шерстистого мамонта - бивневого гиганта ледникового периода, исчезнувшего 4 000 лет назад.

Согласно плану, долгосрочная цель - создать живой, ходячий гибрид слона и мамонта, который визуально не будет отличаться от своего вымершего предшественника и - если его выпустить в естественную среду обитания в достаточном количестве - сможет помочь восстановить хрупкую экосистему арктической тундры.

Воскрешение вымершего вида уже более десяти лет является любимым проектом генетика Гарвардского университета Джорджа Черча. План получил развитие в феврале 2021 года, когда Черч вместе с предпринимателем Беном Лэммом основал далласскую компанию Colossal Biosciences и получил денежные вливания и последующую ослепительную известность в том же году, сообщило CNN.

Многие сложные задачи, такие как разработка искусственной матки, способной вынашивать детеныша слона, остаются нерешенными. Но в компании Colossal Biosciences заявили, что сделала “важный шаг” вперед.

Черч и Эриона Хисолли, руководитель отдела биологических наук Colossal, рассказали, что им удалось перепрограммировать клетки азиатского слона, ближайшего родственника мамонта, в эмбриональное состояние - впервые стволовые клетки были получены из клеток слона. Команда планирует опубликовать результаты работы в научном журнале, однако исследование еще не прошло экспертную оценку.

Эти модифицированные клетки, известные как индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или iPSC, могут быть доработаны в лаборатории, чтобы вырасти в любой вид клеток слона. Это важный инструмент, поскольку исследователи моделируют, тестируют и уточняют десятки генетических изменений, которые необходимо внести, чтобы придать азиатскому слону генетические черты, необходимые ему для выживания в Арктике. К ним относятся шерстяной покров, слой изоляционного жира и меньшие уши.

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Как ученые возрождают мамонта?

Стволовые клетки слона также являются ключом к возрождению мамонта. После редактирования генетических признаков, сходных с мамонтовыми, клетки слона можно будет использовать для получения яйцеклеток, сперматозоидов и эмбриона, который можно будет имплантировать в искусственную матку. Однако для этого потребуются годы работы.

Учитывая первоначальный шестилетний срок, установленный Colossal, команда планирует сначала использовать существующие методы клонирования, аналогичные тем, которые использовались в 1996 году для создания овечки Долли, вставляя генетически отредактированные клетки в донорскую яйцеклетку, которая будет вынашиваться суррогатной матерью-слонихой. Однако, несмотря на то, что эта технология существует уже давно, результаты ее применения не всегда совпадают с реальностью. Многие задаются вопросом, насколько этично использовать животных, находящихся под угрозой исчезновения, в качестве суррогатных матерей, учитывая вероятность неудачных попыток.

Команда исследователей из Colossal уже проанализировала геномы 53 шерстистых мамонтов на основе древней ДНК, извлеченной из окаменелостей. Разнообразные образцы животных, живших в разных местах в разные периоды прошлого, помогли ученым понять, какие именно гены делают мамонта уникальным.

Зачем воскрешать мамонтов?

В Colossal давно утверждают, что мамонты, если они вернутся на пастбища в самых северных районах планеты в достаточном количестве, помогут замедлить таяние вечной мерзлоты.

Некоторые ученые полагают, что до своего вымирания пасущиеся животные, такие как мамонты, лошади и бизоны, не давали земле замерзнуть, вытаптывая траву, валя деревья и уплотняя снег.

Одно небольшое исследование, проведенное в Сибири и опубликованное в 2020 году, показало, что присутствие крупных млекопитающих, таких как лошади, бизоны, яки и северные олени, привело к снижению температуры почвы на охраняемой территории, где они содержались, по сравнению с землей за пределами этой границы.

Однако трудно представить, что стада слонов, приспособленных к холоду, окажут существенное влияние на регион, который теплеет быстрее, чем где бы то ни было в мире, заявили другие эксперты.

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