Вселенная в два раза старше, чем считали учёные? Телескоп Уэбба прислал доказательства "усталого света"

Опубликовано: 15.07.2023 11:30 , Обновлено: 14.07.2023

Ученый из канадского университета предположил, что Вселенной может быть 26,7 миллиарда лет, а не 13,8 млрд, как заявляют сейчас почти все астонмов и физики. Исследователь получил этот результат, обратившись к научной теории, от которой отказались почти 100 лет назад, но для начала ему пришлось искать ответ на вопрос, поставленный данными новейшего телескопа имени Уэбба.

Раджендра Гупта, физик-теоретик из Канадского университета Оттавы, предполагает, что космос намного старше, чем мы думаем . Используя забытую теорию первой половины 20-го века, Гупта подсчитал, что Большой Взрыв произошел 26,7 миллиарда лет назад. Это почти на 13 миллиардов лет раньше, чем предполагалось. Свою работу на эту тему ученый опубликовал в журнале «Ежемесячные заметки Королевского астрономического общества».

Откуда взялась идея, что с нынешними оценками возраста Вселенной может быть что-то не так?

У современной теории возраста вселенной, на самом деле, очень прочная основа. Давно известно, что Вселенная расширяется. Первый такой вывод из общей теории относительности Эйнштейна сделал Жорж Леметр в первой половине 20 века. А поскольку космос расширяется, понял Леметр, у него должно было быть начало в какой-то момент. Теория Леметра быстро получила экспериментальное подтверждение благодаря изучению скорости удаления галактик в 1929 году Эдвином Хабблом, сообщило National Geographic.

https://www.national-geographic.pl/artykul/ile-lat-ma-wszechswiat-sensacyjna-hipoteza-fizykow-230713120607

Развитие астрономии в 20 веке - в том числе появление радиотелескопов - давало все новые и новые данные, показывающие, что галактики удаляются друг от друга с возрастающей скоростью. Со временем ученые научились измерять скорость расширения Вселенной . По этому признаку можно было оценить, когда она появилась. Все более точные расчеты в итоге и привели к нынешнему консенсусу. По мнению большинства астрономов, Большой взрыв произошел примерно 13,8 миллиарда лет назад.

Телескоп Уэбба все изменил?

Однако в последнее время стало появляться все больше указаний на то, что с этими расчетами может быть что-то не так. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба , который начал работу в июле 2022 года, присылает странные данные. Все дело в том, что этот прибор настолько чувствителен, что позволяет наблюдать даже за очень слабыми и очень удаленными источниками света в самом начале Вселенной.

Благодаря ему в июне 2023 года ученые открыли древнейшие галактики во Вселенной. Они уже существовали примерно через 300 миллионов лет после всеми пока признанной даты рождения космоса.

Однако такие наблюдения вызывают недоумение. Самые старые галактики «столь же развиты, как и галактики, которые существуют около 10 миллиардов лет», — пишет Гупта в своей статье. С помощью телескопа Уэбба ученые недавно обнаружили сверхмассивную черную дыру, возраст которой составляет 13,23 миллиарда лет. «Трудно объяснить, как он образовался так быстро после Большого взрыва», — удивился астроном.

По мнению Гупты, ответ может заключаться в так называемом гипотезе “усталого света”. Это концепция Фрица Цвикки, астронома, известного своими исследованиями, приведшими к формулировке гипотезы темной материи. В 1929 году — в том же году, когда Хаббл измерил скорости галактик, — Цвикки выдвинул революционную идею о свете. Он предположил, что по мере того, как фотоны преодолевают большие космические расстояния, они теряют энергию (то есть «устают»). Это должно было объяснить, почему свет самых дальних наблюдаемых объектов смещен в красную сторону. Этот эффект на самом деле вызван расширением Вселенной.

На тот момент гипотеза Цвикки не могла быть подтверждена никакими экспериментальными данными. Так что о ней быстро забыли, как о теоретическом упражнении ума. Гупта, однако, считает, что забытая теория может применяться с теорией расширяющегося космоса. Совмещение обеих теорий помогло бы объяснить, почему старейшие галактики, хотя они имеют большие массы, кажутся очень маленькими (это предсказывает теория Цвикки).

Теория Гупты не ставит под сомнение предполагаемый размер Вселенной или существование Большого взрыва. Она лишь сдвигает время рождения космоса. «Наша новая модель продлевает время формирования галактик на миллиарды лет, — написал Гупта. - Вселенной в ней 26,7 миллиардов лет”.