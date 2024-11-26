Ученые рассказали, как носки влияют на успешность. Какие выбрать белорусам?

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Опубликовано: 26.11.2024 09:35 , Обновлено: 26.11.2024

Носки, которые когда-то считались простым аксессуаром, теперь могут стать символом уверенности и индивидуальности. Исследования показывают, что ваш выбор этого предмета одежды может положительно влиять на восприятие окружающими и даже способствовать успеху. Какие носки могут стать вашим секретным оружием в карьере и жизни?

Долгое время было неизвестно, что то, как нас воспринимают, влияет на наше мнение о себе и, как следствие, на наше поведение. Так что если окружающие видят в нас лидера, наши шансы стать им на самом деле возрастают.

Американские ученые убеждены, что нестандартные предметы одежды могут быть ключом к успеху. Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что нонконформистское поведение - например, ношение ярких узорчатых носков с костюмом на деловую встречу - заставляет людей воспринимать нас как более компетентных и даже более счастливых и богатых, чем остальные члены общества.

[info_b]Кстати, яркие и смешные носки под костюм носит канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Он появляется на важных мероприятиях в носках с уточками или с принтом, посвященным “Звездным войнам”. [/info_b]

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо

В исследовании под названием «Эффект красных кроссовок” изучали, как люди реагируют на нонконформизм и как это влияет на их восприятие нонконформистов, например, тех, кто носит красные кроссовки в профессиональной обстановке. Ученые сделали вывод, что зачастую несоответствие интерпретировалось как демонстративное потребление и признак высокого статуса и уверенности в себе.

Это проверили в элитных магазинах и бутиках. Было набрано 109 взрослых женщин в центре Милана. 52 из них были продавцами в бутиках, продающих такие бренды, как Armani, Burberry, Christian Dior, La Perla, Les Copains и Valentino. Остальные 57 участниц были набраны на центральном вокзале Милана и имели небольшой опыт работы в бутиках.

Результаты показали, что и продавцы, и другие женщины придавали высокий статус неконформной женщине в спортивной одежде. Эта тенденция была сильнее у продавцов, которые были более привычны к среде продаж в бутиках.

Во втором исследовании для статьи ученые рассмотрели нонконформистскую одежду в профессиональной среде. И сделали вывод, что чем более скромно был одет человек, тем выше считался его статус. В профессиональной среде профессора, носившие футболки вместо костюмов, также воспринимались как имеющие более высокий уровень компетентности.

Кроме того, исследование показало, что на рабочем месте несоответствующему требованиям сотруднику присваивался еще более высокий статус, если его поведение воспринималось как преднамеренное, а не просто случайность.

Так что если вы давно мечтали прийти в офис в своих любимых носках с забавными кошками и арбузами, но боялись, что над вами будут смеяться, теперь не стоит беспокоиться. Наоборот, окружающие увидят в вас уверенного в себе человека, который знает, чего хочет, и смело идет в этом направлении, не обращая внимания на мнение окружающих.

Конечно, цветные носки не дадут нам гарантии профессионального успеха и счастья в личной жизни (что очень жаль). Но они точно могут придать нам уверенности и привнести много радости в нашу повседневную жизнь.

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