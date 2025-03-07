SpaceX потеряла вторую ракету Starship за год. Американцы поделились видео «звёздного дождя» после взрыва

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Опубликовано: 07.03.2025 09:13 , Обновлено: 07.03.2025

Второе неудачное испытание с начала года провела 6 марта компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Их сверхтяжёлый космический корабль Starship взорвался в космосе через несколько минут после запуска со стартовой площадки в Техасе, США. Из-за угрозы падения обломков взорвавшейся ракеты, за которым многие американцы наблюдали своими глазами, пришлось частично закрывать воздушное пространство над Карибским морем.

По данным агентства Reuters, в результате неудачного испытательного полета обломки взорвавшейся ракеты были разбросаны по Карибскому морю, что привело к многочисленным изменениям маршрутов в районе островов Теркс и Кайкос, а также временным посадкам в четырех аэропортах Флориды.

Федеральное управление гражданской авиации США приняло решение о приостановке полетов для рейсов, вылетающих в аэропорты Майами, Форт-Лодердейла, Орландо и Палм-Бич, более чем на час, прежде чем возобновить нормальную работу.

В социальных сетях появились десятки видеороликов, на которых можно увидеть “звёздный дождь”, как его назвали некоторые комментаторы. Огненные обломки, проносящиеся по вечернему небу, действительно, вызывают такую аналогию у наблюдателя.

“Представьте, что вы ничего не знаете о SpaceX и видите взрыв Starship. Должно быть, это привело бы в ужас многих людей,” - подписал своё видео автор одного из роликов в Х.

Для компании SpaceX это уже восьмой испытательный полёт Starship. Сама ракета, длина которой достигает 123 метров, играет центральную роль в амбициозном плане Маска по отправке людей на Марс. Однако, второе испытание подряд заканчивается однозначным провалом и, судя по предварительным заявлениям, проблема, которая привела к взрыву ракеты, осталась всё та же.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что начало официальное расследование инцидента. В прошлый раз, говоря о причинах неудачного запуска, пресс-секретарь компании SpaceX Дэн Хуот заявил, что спустя примерно 8 минут после запуска на земле потеряли всю связь с кораблем.

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«По сути, это говорит нам о том, что у нас возникла аномалия с верхней ступенью», — пояснил тогда Хуот. В последний раз похожий отказ верхней ступени Starship произошел в марте прошлого года.

Примерно такое же заявление он сделал и сейчас.

«К сожалению, то же самое произошло и в прошлый раз, так что теперь у нас есть некоторая практика», — процитировало представителя SpaceX Reuters.

Ранее Telegraf.news рассказал, что американский миллиардер, глава Space X Илон Маск озвучил примерные сроки, когда планирует запустить космические корабли Starship на Марс — беспилотный и с экипажем.

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