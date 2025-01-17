«Зрелище гарантировано!» - Американцы показали видео взрыва космического корабля SpaceX во время испытательного полета

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Опубликовано: 17.01.2025 11:11 , Обновлено: 17.01.2025

Неудачей закончился очередной испытательный полёт корабля Starship американской компании SpaceX 16 января. Уже через восемь минут после старта с ракетных площадок в Южном Техасе Starship с имитаторами спутников на борту взорвалась, а наблюдатели стали свидетелями зрелищного шоу. Кадрами сгорающих в атмосфере обломков поделился в соцсетях и сам владелец компании Илон Маск.

“Успех сомнителен, но зрелище гарантировано!”, - подписал Илон Маск видео, на котором виден след из ярких искр сгорающих в атмосфере обломков космического корабля.

Яркие оранжевые шары света, оставляющие за собой следы дыма, на небе могли вчера наблюдать жители столицы Гаити Порт-о-Пренса.Их также сняли на видео пилоты одного из самолётов, пролетавших в момент инцидента неподалёку.

По данным агентства Reuters, из-за ЧП десятки коммерческих рейсов в США были перенаправлены в другие аэропорты или вынуждены бил изменить свой курс, чтобы избежать потенциального столкновения с обломками, о чём говорят в том числе и данные сайта по отслеживанию полетов FlightRadar24. Вылеты из аэропортов Майами и Форт-Лодердейла, Флорида, также были задержаны примерно на 45 минут.

Говоря о причинах неудачного запуска, пресс-секретарь компании SpaceX Дэн Хуот заявил, что спустя примерно 8 минут после запуска на земле потеряли всю связь с кораблем.

“По сути, это говорит нам о том, что у нас возникла аномалия с верхней ступенью”, — пояснил Хуот. В последний раз похожий отказ верхней ступени Starship произошел в марте прошлого года.

Между тем, совсем недавно её модернизировали - верхняя ступень Starship стала на 2 метра выше предыдущих версий. По плану она должна была совершить контролируемое приводнение в Индийском океане примерно через час после запуска из Техаса.

Илон Маск сообщил, что предварительная оценка аварии показала, что внутренняя утечка жидкого кислородного топлива привела к повышению давления и к разрушению ракеты.

Агентство Reuters отметило, что нынешняя неудача может сорвать планы Маска по запуску не менее 12 испытательных космических аппаратов Starship в 2025 году. Это будет зависеть в первую очередь от того, как быстро SpaceX сможет устранить неполадки, а также от того, начнет ли Федеральное управление гражданской авиации США расследование инцидента.

“Пока ничто не указывает на то, что следующий запуск придется отложить позднее, чем на следующий месяц”, — заявил Маск.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре прошлого года компании SpaceX впервые удалось вернуть первую ступень ракеты-носителя Super Heavy обратно на стартовую площадку. Это удалось сделать лишь с пятой попытки.

SpaceX с пятой попытки вернула носитель самой большой ракеты в мире на стартовую площадку