Прошедшее мощное Северное сияние сопровождалось необычными лучами через все небо. Что это было?

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Опубликовано: 06.11.2023 15:23 , Обновлено: 06.11.2023

В минувшие выходные по всей Европе был замечен таинственный фиолетовый луч, пронесшийся по небу, заставив людей задуматься, что это было. Речь идёт о небесном явлении, которое стало известно ученым лишь в 2016 году, и которое называется Стив (Steve). Возможно, он был и в небе над Беларусью. Но, к сожалению, в тот момент большая ее часть была укрыта облаками.

Необычное зрелище совпало с двумя выбросами корональной массы (CME), которые обрушились на Землю в субботу, 4 ноября, и воскресенье, 5 ноября. Двойной удар вызвал сильную геомагнитную бурю класса G3, в результате чего полярные сияния были видны далеко на юге северного полушария.

Стивы могут быть похожими на обычное северное сияние, но на самом деле это совершенно особенное природное явление. Стив (Steve) - сокращение от сильного увеличения скорости теплового излучения. Такие световые “волны” или лучи - редкое явление, впервые обнаруженное в 2016 году.

Такое атмосферное оптическое явление, которое вы можете увидеть на фото ниже, было зафиксировано над маяком Бамбург в Нортумберленде в Англии. Оно вызвано струящейся лентой горячей плазмы, прорывающейся в ионосферу Земли и появляющейся в небе в виде фиолетовой, красной и белой дуг.

Стивы, на самом деле, представляют собой выброс горячего газа. Поскольку “космический ветер” сталкивается с атмосферой Земли со скоростью около 1,6 км в час, он возбуждает частицы в магнитосфере, заставляя их мчаться в виде плазмы вверх и вниз по линиям магнитного поля планеты к полюсам.

Природа у северного сияния и стивов очень похожа. Зеленые полярные сияния вызываются возбужденными частицами кислорода на высоте около 95-100 км, но на высотах 160-300 километров они становятся красными. Азот испускает синий свет на более низких уровнях, но переходит в фиолетовые оттенки, когда находится выше в атмосфере.

Ранее Телеграф писал, что Вечером в воскресенье, 5 ноября, жители восточных регионов Беларуси стали свидетелями редкого атмосферного явления — небо окрасилось в ярко-малиновый цвет. Судя по кадрам, которыми поспешили поделиться интернет-пользователи, больше всего повезло жителям Могилёвщины, однако погодные условия сегодня благоволят также жителям восточных районов Гомельской и Витебской областей — у них ещё есть шанс понаблюдать за явлением которое специалисты уже назвали “ярчайшим и самым южным сиянием за последние 20-30 лет”.

На востоке Беларуси небо окрасилось в малиновый цвет. Самое яркое Северное сияние?